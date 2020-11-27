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Başkan Bulut’tan çiftçilere fatura ve müstahsil belge teslimi hatırlatması

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri için satış faturası ve müstahsil belgelerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce teslim alınmaya başladığını bildirdi.

Başkan Bulut’tan çiftçilere fatura ve müstahsil belge teslimi hatırlatması
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Başkan Bulut, 25 Kasım tarihi itibariyle başlayan fatura ve müstahsil belge teslim etme süresinin 20 Nisan 2021’de sona ereceğini duyurdu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, fark ödemelerinin satış faturası ve müstahsil belgeleri üzerinden yapıldığını belirterek, “Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri için; satmış olduğunuz kuru fasulye, nohut, buğday ve arpa gibi ürünlerin satış faturaları ve müstahsil belgeleri Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce alınmaya başlanmıştır. Çiftçilerimiz, fatura ve müstahsil belgelerini 20 Nisan 2021’e kadar teslim edebilirler” dedi.


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Başkan Bulut’tan çiftçilere Fatura Ve Müstahsil Belge Teslimi Hatırlatması