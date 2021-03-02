Başkan Bulut’tan çiftçilere bireysel sulama hibe desteği çağrısı

Başkan Bulut, ovadaki arazilerin büyük çoğunluğunun yer altı suyu ile sulandığını hatırlatarak, “Yer altı sularımızı daha tasarruflu kullanmak ve verimi arttırmak için modern sulama tekniklerinden azami derecede faydalanmalıyız” şeklinde konuştu.

Bu açıdan bakıldığında başvuruların başladığı bireysel sulama sistemleri hibe desteklerinin bölge çiftçisi için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Her ne kadar ovamızın içinden ırmaklar aksa da biz bu suyu tam anlamıyla tarımda kullanamıyoruz. Bu yüzden de yer altı sularına bel bağlıyoruz. Yer altı su seviyeleri her geçen yıl daha da düşüyor. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmeliyiz. Suyumuzun bir damlasını bile ziyan etmemeliyiz. Artık, verim kaybına ve toprakta tuzlanmaya neden olan vahşi sulama yöntemlerini bırakmalıyız” ifadelerini kullandı.

Elbistan çiftçisinin son yıllarda modern sulama tekniklerini daha çok tercih etmeye başladığını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bu sistemlerin yaygınlaşması için hibe desteği programına başvurular başladı. Program kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yapılan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sistem sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konu başlıklarında hibe desteği verilecek. Tüm çiftçilerimize, bu desteklerden yararlanmaları çağrısında bulunuyoruz. Başvuru süresi 31 Mart’ta sona eriyor. Başvurular ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kabul edilecek” dedi.