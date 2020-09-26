Başkan Bulut’tan baraj ve sulama projesi teşekkürü

Büyükyapalak Göleti ve sulama projesinin hayata geçmesinin, mahalle çiftçisi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Büyükyapalak’ta uzun süre önce inşa edilen ve su tutulan göletin 3 noktasında kaçak oluştuğu için sulama projesi de hayata geçirilememişti. Biz de oda olarak bu sorunların biran önce çözüme kavuşturulması için her fırsatta talepte bulunuyorduk. Gelinen noktada 6 bin 800 dönüm araziyi kapalı sistemle sulayacak projenin ve göletteki sızıntıları önleyecek çalışmanın sözleşmesi imzalandı. Yüklenici firma inşallah kısa sürede çalışmalara başlar. Mahallemizdeki çiftçiler adına sevindirici bir gelişme oldu” dedi.

Karakuz Barajı’nın da 550 milyon TL yatırımla TOKİ tarafından ihale edildiğini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Karakuz Barajı, yıllardır hayali kurulan bir projeydi. Afşin’de 130 bin dönüm alanı suya kavuşturacak. 3 yılda tamamlanması öngörülen bu dev projenin ihalesi ile ilgili de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve bölge milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’dan sevindirici açıklama geldi.

Türkiye’nin en verimli arazilerine sahip bölgemizde suyun önemini her zaman dile getiriyoruz. Su bolluğu içerisinde yokluk yaşıyoruz. İnşallah hem Büyükyapalak Göleti hem de Karakuz Barajı, kuraklıkla boğuşan ovamıza bereket getirecek. Darısı diğer baraj ve sulama projelerimizin başına olur inşallah. Bu projelerin hayata geçirilmesinde büyük katkı sunan Sayın Mahir Ünal’a ve emeği geçenlere odamız ve çiftçilerimiz adına teşekür ediyoruz” şeklinde konuştu.