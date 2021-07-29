Başkan Bulut ve muhtarlardan 50 bin dekar araziye can suyu olacak talep

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Bulut, ovada sulamanın sondaj kuyuları ile yapıldığını hatırlatarak, “Ceyhan Nehri’nin debisine yakın miktardaki bu sudan herkes faydalansın istiyoruz” dedi.

Bölgedeki termik santral projeleri kapsamında uzun yıllardır susuzlaştırma çalışmaları için yeraltından çekilen su, kanallar vasıtasıyla Hurman Çayı’na aktarılıyor. Birçok mahalledeki çiftçiler, milyonlarca litre suyu, tarımsal sulamada kullanıyor. Bu kanala ek olarak, E Sektörü’nün susuzlaştırma projesi çerçevesinde, yeni bir kanal projesi hayata geçiriliyor. Kışla ve Doğan mahallelerinden geçen kanaldan Ceyhan Nehri’nin debisine yakın bir miktarda suyun Hurman Çayı’na aktarılması planlanıyor. İlçeye bağlı Çatova, Eldelek, Evcihüyük, Hacıhasanlı ve Doğan mahallelerinin muhtarları, yeni bir kanal ya da boru yardımıyla bölgedeki yaklaşık 50 bin dekar arazinin de bu sudan faydalanması yönündeki taleplerini dile getirmek amacıyla Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’la bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Ali Öztunç ile CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan da katıldı.

Burada konuşan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bu talebin önemine değindi.

Söz konusu mahallelerdeki çiftçilerin, arazilerini sulamak için elektrik enerjisinden başka şanslarının olmadığını dile getiren Başkan Bulut, bu durumun da sırtlarındaki yükü ağırlaştırdığını anlattı.

Kanalın doğusu ve batısındaki çiftçileri mağdur etmeyecek bir formül önerisinde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle konuştu:

“Kömür sahalarının susuzlaştırılması amacıyla çok sayıda kuyudan su çekiliyor. Bu sulardan birçok mahallemizdeki çiftçilerimiz de sulama amaçlı olarak faydalanıyor. Ancak daha önceden projelendirilen bir kanal çalışması vardı. Doğan Mahallesi’nin üstünden geçerek Sarsap Çayı’na su aktarılıp Küçükyapalak, Çatova, Eldelek, Alembey, Akören ve Doğan Mahallesi’ndeki araziler bu sudan faydalanacaktı. Kanalın yapımına başlandı. Fakat kanal, bu güzergahtan değil farklı taraftan Hurman Çayı’na dökülüyor. Duyumlarımıza göre 90’a yakın daha kuyu açılacağı bilgisi var. Bunlar açıldığı zaman Ceyhan Nehri’nin debisine yakın bir miktarda su olacak. Biz, bu suyun bir miktarının, Doğan Mahallesi’ndeki sitenin üzerinden geçirilerek bu bölgedeki arazilere ulaştırılmasını istiyoruz. Kanal ya da boru vasıtasıyla bu bölgeye su aktarılabilir.”

Dile getirdikleri projenin hayata geçmesinin hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağını ifade eden Başkan Bulut, “Bu bölgedeki çiftçilerimiz, arazilerini mecburen elektrik enerjisi ile suluyor. Hem masrafı katlanıyor hem de ülkenin enerjisini kullanıyor. Cazibeli su ile sulama imkanı olursa hem enerji tüketmeyiz hem de çiftçinin böyle bir gider kalemi de ortadan kalkar. O kuyular şuanda 200 metre derinlikten su çekiyor. Çiftçilerimiz de bu derinliğin altında su bulmaya çalışıyor. 230 metrenin altına bile inilen kuyular var. Her bir kuyunun çiftçiye maliyeti 100 bin lira. Bu su gelirse hem yer altı suyu tüketilmez hem de çiftçimiz rahatlar.

Zaten Hurman, Ceyhan ve Söğütlü boşa akıyor. 60-70 yıllık baraj projelerimiz var ama bir kürek çamur bile koyamadık. Hazırdaki suyu bari çiftçilerimiz kullansın. Sularımız boşa akmasın. Ekonomiye katkı sağlayalım ve çiftçimizin katma değeri yükselsin.

Çok kolay bir proje bizim talebimiz. Herhangi bir istimlak falan da yapılmasına gerek yok. Muhtarlarımızın talepleri de bu yönde. S Aynı konuyu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bey’e de gönderdik. Sayın Ünal ve Sayın Öztunç’tan da, bu sıkıntılarımızı siyaset üstü görerek çözümü için uğraşmaları yönünde ricada bulunuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, muhtarların bu taleplerinin önemine vurgu yaparak, “Ciddi bir sorun. Bu sorunun çözümü için elimden gelen desteği vermeye hazırım. Yapıcı siyasetle bu konuda gerekli görüşmeleri yapacağım” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdiler.