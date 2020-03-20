Başkan Bulut: “Tarım sektörü için de ekonomik paket açıklanmalı”

Tarım sektörünün öncelikli olacağı, üretici ve tüketicilerin korunacağı yeni bir pakete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bulut, “İnsanlarda aç kalma korkusu ve yeterli beslenme endişesinin ağır bastığı şu günlerde tarım birinci önceliğimiz olmalıdır” diye konuştu.

Bulut, Çin’den başlayarak dünya geneline yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edilen süreçte gıda güvencesinin sağlanmasının, yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi.

Fedakâr Türk çiftçisinin en zor dönemde bile canla başla üretmeye, bu hassas süreçte de sofralarımızı donatmaya devam edeceğini belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bu süreçte en stratejik sektörlerden biri olan tarıma daha fazla önem verilmeli ve çiftçilerin üretimde kalması, arzın aksamaması için acil önlemler alınmalıdır. Tarımsal üretime giden yoldaki tüm engelleri kaldırmalıyız. Çiftçimiz, bu ülkenin temel direği olarak, 84 milyonluk ülke nüfusunu, 6 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti besliyor. 6 milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor. Çiftçimiz, zor tabiat koşullarında, yağmur, çamur demeden, gecesini gündüzüne katarak üretiyor, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmuyor, üretimini sürdürüyor. Çiftçimiz, sofralardan üç öğün hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Bu ülkeye hizmeti de ibadet gibi görüyor. Buna karşın kıymetinin bilinmesini, yaptığı işin öneminin idrak edilmesini istiyor” dedi.

Tarımın birinci öncelik olarak kabul edilerek salgını tarladan uzak tutacak bir yol haritası çizilmesi gerekliliğine vurgu yapan Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Tarım modası geçmeyen tek sektördür. Elektronik aletler, makineler, motorlu araçlar olmadan da yaşanabilir ama gıda olmadan yaşanamaz, gıda ihtiyacı ertelenemez, göz ardı edilemez. Dünyada yoksulluk oldukça, kıtlık sürdükçe, 815 milyonu aşkın insan açlık çektikçe tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Ülkemizde ve ilçemizde insanlarda aç kalma korkusu ve yeterli beslenme endişesinin ağır bastığı şu günlerde tarım birinci önceliğimiz olmalıdır. Tarım sektörünün öncelikli olacağı yeni bir paket açıklanmalıdır. Tarıma ve çiftçiye daha fazla önem verilmeli ve çiftçilerin üretimde kalması, arzın aksamaması için acil önlemler alınmalıdır. Salgın bir gerçek. Bunu kabul edip tarladaki, seralardaki, çiftliklerdeki üreticiyi, çiftçiyi yatağa düşürmeden tarımsal üretimi nasıl sürdüreceğimizi düşünmemiz lazım. Tarım Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın bir araya gelip salgını tarladan da uzak tutacak bir yol haritası çizmesi, gelecek sene gıda arzında sıkıntı yaşamamamız açısından hayati önemde. Üstelik de bunu hemen gerçekleştirmek zorundayız.”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ülke tarımı için acil olarak çözüme kavuşturulması gereken beklentileri şöyle sıraladı:

“Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmeli veya yapılandırılmalıdır. Üretimin sürdürülebilirliği için bir defaya mahsus faizsiz kredi verilmelidir. Tarım ve hayvancılıkta kullanılan elektrik borçları ile tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Ödenmesi gereken destekler biran evvel ödenmelidir. Maliyetlerin düşürülmesi için elektrik fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatları indirilmelidir. Bağ-Kur prim borçları başta olmak üzere çiftçilerimizin vadesi gelen tüm ödemeleri ertelenmelidir. Yem fiyatları iyileştirilmeli, hayvancılık yapan üreticilerimize yem kredisi verilmelidir. Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için borçlanma imkânı verilmelidir.”