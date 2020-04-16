Başkan Bulut, “Sabah tarlada, akşam evimizde olalım”

Çiftçilere, şehir merkezindeki işlerini yasaktan önce bitirmeleri çağrısı yapan Başkan Bulut , “Yasaktan muafız diye çarşıda pazarda dolaşmayalım. Sabah tarlamızda akşam evimizde olalım” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, üretimin devam etmesi için çiftçiler hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Elbistan’da da çiftçiler, tarımsal faaliyetlerine devam edebilecek.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, alınan kararı olumlu bulduklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağının, çiftçiler açısından sıkıntılara yol açtığını hatırlatan Başkan Bulut, “Taleplerimiz ve çağrılarımız sonucunda bu hafta sonu uygulanacak yasaktan çiftçilerimiz muaf tutuldu” dedi.

Tarımsal faaliyetlerde bir saatin bile öneminin büyük olduğu dönemin yaşandığını kaydeden Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, 17-18 Nisanda yani hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı olacağını ilan etti. Bu yasak Kahramanmaraş ve Elbistan’ımızı da kapsıyor. Tabi, şuan çiftçilerimiz yoğun bir çalışma döneminde. Ekim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlaçlama yapan çiftçilerimiz var. Çiftçi için bir saat bile çok önemli. Bu yüzden tarımın ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dile getirmiştik. Sokağa çıkma yasağından çiftçilerin ve tarım sektörünün mağdur olmaması için başta Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar olmak üzere 31 ilin ziraat odası başkanları olarak başta Tarım ve Orman Bakanlığına ve siyasilere 17-18 Nisan’da hafta sonu çiftçilerimizin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını anlatmaya çalıştık. TZOB Genel Başkanımız, 14-15 Nisan tarihlerinde tabandan gelen seslerimizi Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletti. Üretimin duramayacağını çiftçinin 17-18 Nisanda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını gün boyu görüşülerek Tarım ve Orman Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte karar verildi.”

Çiftçilerden, tarımsal faaliyetler dışında ‘evde kal’ çağrılarına uymalarını isteyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çiftçilerimiz, hafta sonu tarlasında tarımını rahatlıkla yapabilecek. Ancak, bu her zaman yasaktan muaf olduğumuz anlamına gelmiyor. Tarımsal çalışmalarımız ya da işlerimiz dışında çarşıda ya da dışarıda olmamamız gerekiyor. Sabah tarlamızda, akşam ise evimizde olacağız. Hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını tehlikeye atmayacağız. Kolluk güçlerimizi zora sokmadan onlara yardımcı olacağız. Bu zor süreçte onlara elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Tüm ihtiyaçlarımızı 16 Nisan’da temin edip 17-18 Nisan’da da çarşıya pazara çıkmayalım. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve hayırlı üretim diliyorum” şeklinde konuştu.