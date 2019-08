Başkan Bulut, muhtarların dertlerini dinledi

Yaklaşık 30 mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen ilk toplantıda, köylünün üretime yönlendirilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Muhtarlar, mahallelerindeki başta tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dile getirirken, Elbistan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut da, “Derdimizin hepsi bir. Çiftçiyi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşı, ayağa kaldırmak istiyoruz” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, mahalle muhtarlarının sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak için 3 periyottan oluşacak Muhtarlarla İstişare Toplantısı’nın birincisini Kantarma Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Toplantıya, yaklaşık 30 mahalle muhtarı ile Elbistan Ziraat Odası’nın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, başta barajlar olmak üzere Elbistan çiftçisinin birçok sorunla boğuştuğunu söyledi.

Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“Muhtar, devletin temelidir. Muhtarlarımız bizim baş tacımızdır. Ziraat Odası olarak, yeni seçilen muhtarlarımızla tanışmak, dertlerinizi dinlemek için bu toplantıyı düzenliyoruz. Buradaki tespit edilen sorunları, hükümete ve genel başkanımıza ileteceğiz. 60 yılı bulunan baraj projelerimiz var. Ama biz bu toprakları barajlardan akan bir damla su ile buluşturamadık. Bu, bizim kaderimiz değil. Artık varlık içinde yokluk yaşamak istemiyoruz. Bunlar yapılsa, üretimi 5’e katlarız. Sulu tarıma geçsek, Elbistan’ın her yerinde, her köyünde ürün çeşitliliği ve deseni artar. Binlerce dönüm arazi, buğdaya, arpaya mahkum olmaz. Her mahallemizin kendine has özellikleri ve toprak yapısı var. Bulunduğumuz bölgede badem olur, ceviz olur. Başka birçok ürün yetişebilir.

İlçemizin geneli, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık yönünden çok daha iyi durumlara gelebilir. Bu bölgede neredeyse her evde bir koyun sürüsü vardı. Ama yanlış politikalar ve köylünün köyünü bırakıp şehre göçmesi sonucunda hayvancılıkta da büyük kayıp yaşadık. Daha önce Gaziantep, Osmaniye gibi yerlerden buraya hayvan otlatılmaya gelinirdi. Buralarda nüfus da fazlaydı. Her yer göç verdi ama maalesef, en çok göç veren bölgemiz burası. Belde olması gerekirken şimdi köylerimiz göçten dolayı boşalınca tarım da hayvancılık da azaldı. Köylünün ektiği ürünü, yetiştirdiği hayvanı para etmezse sonumuz göç olur. Köylüyü, köyünde üretecek adımların atılması gerekiyor. Derdimizi herkese anlatıyoruz. Bakanımıza da milletvekilimize de bunu anlatmalıyız. Biz, bu noktada her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum.”

Mahalle muhtarlarının kuraklık sigortasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirtmeleri üzerine de, bu konuda yeni bir düzenleme yapılacağını hatırlatan Başkan Bulut, “İlçemiz 3 senedir kuraklıkla boğuşuyor. TARSİM, güvenilirliğini kaybetti. Önümüzdeki yıl köy köy yapılması noktasında çalışmalar var. Köy köy yapılırsa çiftçimizin de mağduriyetlerinin önüne geçilir. Biz haklıysak hakkımızı istiyoruz. İnşallah TARSİM’deki bu sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Elbistan’ın tek kadın mahalle muhtarı olan Toprakhisar Muhtarı Sidar Yıldız ise, mahallesinde tarım ve hayvancılık alanında hazırladığı ve hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Yıldız, köylerinde tarımın olmadığı bir ülkenin batacağına işaret ederek, “Üretmediğimiz zaman yok ederiz. Bunun bilincindeyiz. Bunu, çevremizdeki insanlara, köylülerimize, köyden göçenlere anlatmalıyız. Örnek ve rol model olmalıyız. Ben mahallemde şuanda istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyoruz. Mahallemizde badem yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Oluşturacağımız küçük sulama alanları ile meyve ve sebze üretiminde çeşitliliğe gidebiliriz. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Muhtarlar olarak bölgemiz için el ele vermeliyiz. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil bölgemizi ilgilendiren tüm konularda birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla İstişare Toplantısı’nın ikinci periyodu ise önümüzdeki günlerde yapılacak.