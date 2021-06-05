Başkan Bulut: “Kuraklık destekleri çiftçilerimizin yarasını saracak”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin öncülüğünde kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek paketi talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 41 ilde kuraklık yaşandığının tespit edildiğini söyleyen Başkan Bulut, Elbistan özelinde de ilk belirlemelerin yüzde 50’ye yakın zarar oluştuğu yönünde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre; kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılmasının çiftçiye can suyu olacağını vurgulayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi gündemde. Kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteği önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını da yüzde 80'e çıkartıldı. Ayrıca kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Böylece kuraklıktan verim kaybı yaşamış buğday üreticimiz mazot, gübre desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesinden yararlanabilecek” dedi.

Başkan Bulut, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın yoğun çalışmaları ile hazırlatmış olduğu raporların karşılığını bulması bizleri ve çiftçilerimizi sevindirdi. Bu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. İnşallah, bu destekler çiftçilerimizin yarasını saracak” ifadelerini kullandı.