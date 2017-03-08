Başkan Bulut, “Kadınlarımız, tarımın bel kemiğidir”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarım sektöründeki rollerinin de çok büyük olduğunu söyledi.

Başkan Bulut, “Sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden kadınlarımız, tarlada, bahçede ve evde her türlü zorluğa karşı durup, aile yaşamımızda da bizlerin en büyük destekçisidir” dedi.

Mesajında kadın çiftçilerin, tarımın belkemiği olduğunu, tarımsal üretiminin yarıdan fazlasını karşıladığını vurgulayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, dünyada hiç bir canlının kadınlar kadar çalışkan ve özverili olamayacağının da altını çizdi.

Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“Türk milletinin dini yaşamında, inancında ve milli değerlerinin içerisinde, kadın her zaman baş tacı olmuştur. Çünkü kadın, analık sıfatı başta olmak üzere; sevginin, merhametin ve fedakârlığın bir sembolüdür. Bu sebeplerle Türk milleti olarak bizler, geçmişten günümüze, her daim kadına değer vermeyi başardık. Bu ayrıcalıklı özelliğimizin devam edeceğine de inancım tamdır. Zira kadınların toplum içerisinde sahip olması gereken statülerinin, yarının aydınlık ve kalkınmış Türkiye’sinde ihtiyaç duyulan noktaya gelebilmesi için de bizlerin hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Kadınlarımız, ailesine destek olmak için çalışma hayatına müdahil olmuş ve birçok sektörde de kendisini ispatlamıştır. Kadınlarımızın en çok istihdam edildiği sektör ise tarımdır. Çiftçi olarak, ya da çalışan olarak tarım sektörünü ayakta tutan en büyük öğelerin başında kadınlarımız gelmektedir. En ağır iş yükü tarımda çalışan kadınların sırtındadır. Tarımda çalışan kadınlar, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer almaktadır. Yeri geldiğinde günlerinin 14-15 saatini tarıma ayıran kadınlarımız, tarımımızın belkemiğidir.”

Kadınlara yönelik şiddete de değinen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Peygamber Efendimizin (sav), ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün muhatabı olan ve yaşamımızın, doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, bizi eğiten, yetiştiren ve yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımıza yönelik şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Kadın cinayetlerinin ve kadına şiddet haberlerinin yer almadığı bir ülke temennisinde bulunuyoruz. Çocuğundan evinden ayrı, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine, ülkesine üretimle destek veren kadınlarımızın ve çiftçilerimizin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı olarak bu emeklerinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.