Başkan Bulut: “Hibe tohum desteğinden Elbistan da yararlanmalıydı”

Tarım sektörünün genel bir destek paketine ihtiyaç duyduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Bulut, Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’nın ülke tarımına sunacağı katkının da göz önünde bulundurulmasını istedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için hayata geçirdiği "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Projeyi, tarım sektörü açısından önemli bulsa da tohum desteği verilecek iller arasında Kahramanmaraş’ın yer almamasını yadırgadıklarını anlatan Başkan Bulut, “Kahramanmaraş, hem Akdeniz hem de Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimiz. Bu özelliği ile diğer illerden ayrılan Kahramanmaraş’a ve Elbistan’a da hibe tohum desteği verilmeliydi. Elbistan’ın kapsam dışı kalması çiftçilerimizde hayal kırıklığına yol açtı” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tarım sektörüne kapsamlı bir desteğin acilen verilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Başkan Bulut, “Tarım sektörü, ülkemizi bu tür bir felakette ayakta tutacak en önemli dayanak noktamız. Dünya adeta bir yangın yerine döndü. Devletimiz, çiftçiler ve tarım sektörü için adımlar atmaya başladı ancak çiftçimiz, devletimizden genel bir destek paketi bekliyor. Bu konuda atılan adımları önemsiyoruz ama biran önce de tüm ülkeyi kapsayacak proje ve desteklerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Yaşadığımız bu salgın, tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Çiftçimizin tek derdi var o da üretim. Yeter ki çiftçimize destek verilsin. Özellikle de bu süreçte geçici pansumanlarla yol almaya çalışmak yerine kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Mazotta ve enerjide buna benzer sübvansiyon uygulanırsa üreticiler için girdi maliyetleri oldukça aşağı gelir. Devletimizin, çiftçiye alım garantisi vermesi gerekiyor. Çiftçimiz, belirsizliğin kalkmasını ve önünü görmeyi istiyor. Mazot fiyatları bir nebze olsun düştü ama çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV’nin tamamen kaldırılması gerekiyor. Girdi fiyatları ne kadar çok düşerse çiftçi de o kadar çok üretir. Ülkemizdeki mevcut üretimi 5-6 kat artıracak potansiyel var” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da tarımsal üretimin artması için barajlardan akacak suya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Ceyhan Nehri ile Hurman ve Söğütlü Çayı, bu mümbit toprakların içinden geçiyor. Biz ise bu gürül gürül akan suyu izlemekle yetiniyoruz. Bize su verin, ülkemizin ihtiyacı olan buğdayın 1 milyon tonunu Elbistan’da üretelim. Ama ne yazık ki bir adım öteye gidemiyoruz. Çiftçi, üretim için elini taşın altına koymaktan asla çekinmedi. Hele ki böyle bir zor durumda hiç çekinmez” değerlendirmesini yaptı.