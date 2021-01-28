Başkan Bulut: “Gübre fiyatlarına acil müdahale şart”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, gübrenin, tarımsal üretimdeki en önemli girdi olduğunu belirterek, fiyat artışının çiftçinin belini büktüğünü vurguladı. Gübre fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde bir artış söz konusu olduğunu dile getiren Başkan Bulut, yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi sürecinde bu yüksek fiyatların tarımsal üretim sekteye uğratma ihtimaline işaret etti.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte tarımın önemi daha iyi anlaşıldığının altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şunları söyledi:

“Ülkemiz, çiftçilerimizin gayretiyle bu süreci en başarılı şekilde yürüttü. Fedakar çiftçilerimiz, bu süreçte tüm zorluklara göğüs gererek, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir, etmektedir.

Ülke insanımızı bu süreçte kimseye muhtaç etmeyen emektar çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz hem insanlarımıza gıdanın ulaşmasını sağlayarak daha büyük bir krizi önledik. Mart ayından beri koronavirüsle mücadele ederken, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yaşananlar, kendine yeterli miktarda gıda üretebilen ülkelerin bu süreci daha rahat atlatabileceğini gösterdi. Tarımda kendine yeten ülke olmanın önemini her zaman gündemimizde tuttuk. Türk tarımının ülke ekonomisindeki payına ve hasıla olarak dünyadaki yerine baktığımızda, Türkiye’nin hala bir tarım ülkesi olduğunu görmekteyiz. Ancak bu potansiyelimizi yeterince değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, Gayri safi Yurtiçi hasılamızın yüzde 1’inin destek olarak, üreticilerimize verilmesini ve üreticilerimizin sorunlarının çözümü için her türlü çabanın gösterilmesini bekliyoruz.”

‘Hammadde fiyatları artışını öne sürerek, talebin arttığı bir dönemde fiyat artışları yapmak her zaman yaşanıyor’ diyen Başkan Bulut, “Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Üre gübresi fiyatında Aralık ayından bu yana yüzde 30,4’lük, geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde 70’lik bir artış yaşandı. Geçen yıl Ocak ayında tonu 1765 lira, Aralık ayında tonu 2 bin 300 lira olan üre gübresi bugün 3 bin liradan satılıyor. Diğer gübrelerden amonyum nitrat (yüzde 26) fiyatı aylıkta yüzde 17,9, yıllıkta yüzde 63,4, kompoze gübre (20.20.0) fiyatı ise aylıkta yüzde 16,2 ve yıllıkta yüzde 54,8 arttı. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden bin 650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurtdışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buğdayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyat nedeniyle çiftçi ihtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa verimin, üretimin azalması nedeniyle gıda fiyatlarının daha da artacağı endişesini paylaşan Başkan Bulut, “Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50’ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresinin fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemle durulmalıdır.

Gübre fiyatları artışının, özellikle pandemi sürecinde, artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız. Gübre fiyatları artışına çözüm bulunmaması halinde ise fiyatlar daha fazla artabilir, bu durum tarım sektörü için büyük bir bilinmezliği doğurabilir. Fahiş fiyatlarla satılacak gıda maddelerinin kazanını spekülasyon yapacak olan aracılar, kaybedeni ise çiftçilerimiz ve tüketiciler olacaktır. Bu sorun sofraya yansımadan acil olarak çözülmelidir. Çiftçimize gerekli destek verilmelidir” açıklamasında bulundu.