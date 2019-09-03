Başkan Bulut: “Elbistan’ın can damarını kesmeyin”

Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilmesi noktasında çiftçilerin endişelerini giderecek resmi bir açıklama yapılmasını isteyen Başkan Bulut, “Tünele, kanala gerek yok. Karakuz Barajı’nı yapın, çiftçi de kömür sahaları da kurtulsun” önerisinde bulundu.

EÜAŞ ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda Hurman Çayı’nın, kömür madeni ruhsat sahası içinden geçen derelerden, sel kapanları ve regülatörler marifetiyle toplanan suların kuşaklama kanalı, derivasyon kanalları ve tünel ile Göksun Çayı’na deplase edilmesi planlanıyor. Henüz planlama aşamasındaki projede, tarım arazilerine su verilmemesi ihtimali, bölge çiftçisini endişelendiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, Elbistan’a bağlı 8 mahalledeki 90 bin dönüm arazinin Hurman Çayı’ndan sulandığını ifade etti.

Hurman Çayı’nın, bölgenin inci gerdanlığı olduğunun altını çizen Başkan Bulut, “Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilerek tünellerle Göksun Çayı’na aktarılması ile ilgili bir proje var. Bu, bölgemiz adına üzücü bir olay. Biz, barajlar yapılsın ve topraklarımız suya kavuşsun diye mücadele ederken Hurman Çayı’nın yatağının değişmesi durumuyla karşı karşıya kaldık. Projenin detayları net belli olmamakla birlikte, eski yatağa sulama için hiç su verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Hurman Çayı, Elbistan bölgesinde 90 bin dönüm arazi suluyor. Bu bölgedeki köylerimiz en az göç veren yerler. Afşin’de de 45-50 bin dönüm arazi sulanıyor. Hurman Çayı’nın yatağı değiştirileceğine aynı kaynak üzerine Karakuz Barajı’nı yapın. Karakuz Barajı yapılırsa; hem tarlalar susuz kalmaz hem de kömür sahalarında bir tehlike oluşmaz. Buralar susuz kalırsa gençler köyde kalmaz. Tarım sektörü de büyük darbe alır.

Hurman Çayı, bizim kadim çayımız. Toprağımızın ve bölgemizin adeta inci gerdanlığı. 1000 yıldır yatağında akan ve topraklarımıza hayat veren bu kadim suyun başka noktalara kaydırılması, Elbistan Ovası’nı kurutmak demektir. Bununla ne yapılmak isteniyor? Elbistan’a bir beddua uğramış gibi bir durum var. Tarımın bu kadar hor görülmesine anlam veremiyoruz. Ondan sonra da tarım ürünleri ithal ediyoruz. Şeker fabrikası satılmış, pancar üretimi yüzde 25 azalmış. Adatepe Barajı’ndan su gelsin diye beklerken şimdi Hurman da elimizden gidiyor. Bunun adı ceza ise, Elbistan bu cezayı hak etmiyor. Bu proje, çiftçiye zarar vermeyecekse sorun yok. Devletimizin menfaatini her şeyin üstünde tutarız. Ancak, bizlere ve çiftçiye bu konuda bir açıklama yapılmalı. Çiftçi, sulama için su kullanabilecek mi; zararı olacak mı? Bu konuların açığa kavuşturulmasını istiyoruz. DSİ’den aldığımız bilgi, 450 günlük sürenin, planlama ve proje hazırlığı için verildiği. Yoksa oldubittiyi kabul edemeyiz. Eğer çiftçi, bu projeden zarar görecekse biz de bu konuda hakkımızı aramak için gerekli mücadeleyi yaparız” dedi.

‘Bu yatak değişecekse 30 yıldır neden yapmadınız?’ sorusunu yönelten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, “Hurman Çayı, Tanır’ın oradaki kayalıklardan tabana sızıyor. Biz, bu suyun yüzünden 11 tane canımızı verdik. Neredelerdi şimdiye kadar. Karakuz Barajı’nı yaparsan Hurman Çayı kendiliğinden ıslah olur. Kapalı kanallara al suyu, tarıma vereceğini tarıma ver, santrale soğutma suyu ver. Kalanını da nereye dökersen dök. Arazilere su verilmemesi, çok yanlış bir durum olur. Elbistan ve Afşin için zulüm olur. Şimdilik planlama aşamasında olan bir proje de olsa detaylarını bilmemiz gerekiyor. Tarlalarımıza su verileceği yönünde gayrı resmi bilgiler olsa da biz, yetkililerden net bir açıklama bekliyoruz. Biz, çiftçinin zarar görme ihtimalinin olduğu projeye razı değiliz. Çiftçinin endişelerinin giderilmesi gerekir” şeklinde konuştu.