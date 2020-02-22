Başkan Bulut, “Elbistan çiftçisi mazot ve gübre desteğini ne zaman alacak?”

Kahramanmaraş’taki pamuk yetiştiricilerinin ÇKS’lerindeki bazı aksaklıklar nedeniyle mazot ve gübre desteğinin bir süre gecikeceğini kaydeden Başkan Bulut, “Elbistan’da pamuk mu ekiliyor” dedi.

Destekleme ödeme sisteminde illerin baz alınmasının bu tür sıkıntıları doğurduğunun altını çizen Başkan Bulut, Elbistan çiftçisinin mazot ve gübre desteğini ne zaman alacağına ilişkin de net bir tarih olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki binlerce çiftçinin dört gözle beklediği mazot ve gübre desteği ödemelerine başlandığını duyurdu. Elazığ ve Malatya hariç 58 ilde başlayan destek ödemelerinden, Kahramanmaraş da kapsam dışı tutuldu. Bakan Pakdemirli’nin açıklaması ile büyük sevinç yaşayan Elbistan çiftçisi, Kahramanmaraş’ı destek alacak listenin içinde göremeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Elbistan’ın, 21 Şubat itibariyle başlayan mazot ve gübre desteği ödemesi dışında kalmasını değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bu duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ın destekleme listesinde yer alamaması üzerine bakanlık nezdinde görüşmeler yaptıklarını belitten Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“2019 yılı mazot ve gübre desteklerinin bu ay çiftçilerimize verilmesi gerekiyordu. Çiftçimiz de bunu bekliyordu. Ancak 21 Şubat itibariyle 60 ilin mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. Akdeniz, Güneydoğu ve Ege bölgesindeki 21 ilin mazot ve gübre desteği ödenmedi. Bu durum, bölge çiftçimizde hayal kırıklığına neden oldu. Kahramanmaraş ve doğal olarak da Elbistan’ın kapsam dışında kalmasıyla ilgili bakanlık nezdinde görüşmelerde bulunduk. Pamuk ekilen bölgelerdeki ÇKS’lerin hesaplanmasında bir sorun oluştuğu ve bu sebeple aralarında Kahramanmaraş’ın da olduğu 21 ilin destek ödemelerinin daha sonra yapılacağı bilgisine ulaştık. Destek ödemesi için tarih bile veremediler. İleriki tarihlerde askıya çıkacağını ve ondan sonra ödeneceğini söylediler. Daha askıya çıkmadı. Hal böyle olunca, başta Elbistan olmak üzere kuzey ilçelerimizdeki çiftçilerimiz, ‘Bizim suçumuz ne?’ diye soruyorlar.”

Desteklemelerin ödenmesi için net bir tarih verilemediğinin de altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bizim, Akdeniz’le ne alakamız var. Kahramanmaraş’ta güney ilçelerin bir kısmında pamuk ekiliyor. Ama kuzey ilçelerin pamukla alakası yok. Desteklemeler il bazında yapıldığı için ilçeleri ayıramadıklarını söylüyor bakanlık yetkilileri. Bugün bile askıya çıkarsalar 15 günlük bir süre beklemesi gerekiyor. Tahminimiz mazot ve gübre ödemesinin başlaması 1 ayı bulması yönünde. Beklemekten başka yapacak bir şey gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ın il olması gerekliliğini de sözlerine ekleyen Başkan Bulut, “Bizim, Kahramanmaraş’tan ayrılmamız gerektiği, yaşanan bu durumla bir kez daha ortaya çıktı. Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesinde ama biz coğrafi olarak Doğu Anadolu Bölgesindeyiz. Doğu ve İç Anadolu Bölgelerine gelen desteklerden mahrum kalıyoruz. Biran önce Elbistan’ın il olması gerekiyor” görüşlerini aktardı.