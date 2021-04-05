Başkan Bulut: “Çiftçinin yüzünü güldürecek bir yapılandırma istiyoruz”

Borçların faizsiz şekilde yapılandırılması yönünde beklenti içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Bulut, “Bu kanun teklifi, çiftçinin yüzünü güldürecek şartlarda biran önce hayata geçmeli” diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odalarının talepleri doğrultusunda çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılıyor. Çiftçi borçlarının yapılandırılmasını da içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinde, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, söz konusu kanun teklifini, detayları henüz belli olmasa da çiftçiler açısından sevindirici bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle takibe düşen borçların yapılandırılacağını belirten Başkan Bulut, yüksek girdiler karşısında her geçen gün zorlanan çiftçimizin sırtında bir kambur gibi duran Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının yapılandırılması için uzun süredir girişimlerimiz vardı. Hem genel merkezimizin hem de ziraat odalarının bu talebi, karşılık buldu. Borç yapılandırmasını öngören kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. Şuanda teklifin detayları belli değil. Bizim beklentimiz, borçların faizsiz şekilde yapılandırılarak 5 yıl vadeye yayılması. Her gün büyüyen bu sorunu kökten çözüme kavuşturacak bir sonuç almayı istiyoruz. TBMM’den de milletvekillerimizden de, kanun teklifi görüşülürken bu yönde bir adım atmalarını talep ediyoruz” dedi.

Teklifin yasalaşmasıyla ilgili sürecin de hızlandırılmasının gerekliliğine işaret eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle devam etti:

“Tarım sektörünün sürdürülebilir kılınması için çiftçinin üretime aralıksız şekilde devam etmesi gerekiyor. Son dönemde döviz kurundaki artış ve bunun da girdilere yansımasından en büyük zararı çiftçimiz gördü. Çiftçimiz, zor bir sürecin içinden geçiyor. Bir rahatlamaya, bir nefese ihtiyacı var. Pandemi sürecinde üretimden vazgeçmeyen, bin bir zorluğa göğüs geren çiftçimizin değerinin anlaşılmasını istiyoruz. Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına yetişemez durumdaki çiftçimiz, her türlü takdiri hak ediyor. Çiftçi kazanırsa ülkemizin kazanacağını asla aklımızda çıkarmayalım.”