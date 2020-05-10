Başkan Bulut, çiftçinin sorunlarını video konferansla dile getirdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 22 ilin ziraat odası koordinasyon başkan ları ile canlı video konferans gerçekleştirdi. Canı video konferansa katılan Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut , il genelindeki tarım sektörünün sorunlarını 5 başlık altında bakan yardımcısına anlattı.

Başkan Bulut, video konferanstaki sunumunda ilk olarak Kahramanmaraş’ın tarımsal verilerini paylaştı.

Kahramanmaraş genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 24 bin 900 çiftçinin 200 bin hektar arazide çiftçilik yaptığını belirten Başkan Bulut, ürün fiyatları, desteklemeler, tarım sektörünün talepleri ve mevsimlik işçilerin sorunlarını dile getirdi.

Değerlendirmelerine ilk olarak mevsimlik işçilerin sorunları ile başlayan Başkan Bulut, büyükşehre dönüşen illerde kapanan belediyelerin ve taşımaya çevrilen okulların boş kalan binaların restore edilerek mevsimlik işçilerinin kullanımına açılabileceği önerisinde bulundu.

Başkan Bulut, ayrıca mevsimlik işçilerin sağlık sigortasına dahil edilerek çalıştıkları süre zarfında sigortaları devletimizin tarafında yatırılması gerektiğini söyledi.

Girdi fiyatlarındaki artışın aynı yüzde şeklinde ürün fiyatlarına yansıtılmasını isteyen Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinatörü Mehmet Ali Bulut, şu taleplerde bulundu:

“Girdi fiyatları olan mazot, gübre, elektrik, yem, zirai ilaç, tohum gibi çiftçinin kullanmış olduğu ürünlere devletimiz tarafından yüzde olarak yapılan artışların aynı şekilde çiftçinin yetiştirmiş olduğu ürünlerin tamamına artış olarak yansıtılmasını istiyoruz. Bütçeden tarıma ayrılan yüzde 1 hasılanın tarımsal desteklere yansıtılması gerekmektedir. Yeni üretim sezonunda tohum tarlaya düşmeden desteklerin ödenmesi tarıma ek finansman desteği olacaktır. Tarımsal desteklerin Tarım Şurası sonuçlarında da vurgulandığı gibi yönlendirici olması için en geç şubat ayında açıklanması gerekmelidir.

Her türlü hayvan aşılaması ücretsiz olmalıdır. Mazotta özel tüketim vergisinin kaldırılmalıdır. Kahramanmaraş, GAP bölgesine dahil edilmelidir. İlimizde bulunan barajların ve göletlerin bir anca yapılarak suyun toprak ile buluşturulması sağlanmalıdır. Güneş enerjisi projelerinin devletimiz tarafından devam ettirilerek derin kuyu sulamalarında desteklenmesi sağlanmalıdır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 50 destekli makine-alet ekipman desteğinin tekrar başlatılmasını talep ediyoruz. Et Süt Kurumu satış mağazaları ilimiz merkez ve kuzey ilçelerin birinde açılması gerekmektedir.

Türkiye’de 19 ili kapsayan kenevir üretim iznine ilimizin de dahil edilmesi çiftçilerimiz tarafından arzu edilmektedir. ÇATAK projesinin organik tarım faaliyetleri ile entegre edilerek sürekliliği sağlanmalıdır. İyi tarım uygulamaları desteklerinin artırılarak sürekliliği sağlanmalıdır. Arazinin mülkiyetine bakılmaksızın destekleme kapsamına alınmalıdır. TARSİM sigortasını yaptıran veya yaptırmayan tüm çiftçilerimizin borçları ertelenmeli ve kuraklık verim sigortası ilçe bazlı değil mahalle ya da parsel bazlı yapılmalıdır.”





