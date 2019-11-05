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Başkan Bulut: “Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV sıfırlansın”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tarım destekleme bütçesinin arttırılmasını ve çiftçinin kullandığı elektriğin fiyatında da indirime gidilmesini istedi.

Başkan Bulut: “Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV sıfırlansın”

Çiftçinin daha çok desteklenmesi halinde Türkiye’nin üretim rakamlarının çok farklı yerlere ulaşacağını belirten Başkan Bulut, “Bu ülkeyi, gençlerimizi tarımda tutarsak besleyebiliriz, doyurabiliriz. Bu manada destekleme bütçesinin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tarımsal desteklemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçinin yüksek girdi fiyatları altında ezildiğini ve bu mağduriyetin giderilmesinde de tarıma verilen desteklerin önemli olduğuna değinen Başkan Bulut, “Çiftçiyi tarlada tutmak için desteğe ihtiyaç var. Çünkü maliyetleri çok arttı, özellikle üreticilerimizin kura bağlı olarak girdi maliyetleri çok arttı. Elbistan’ımızda bir de elektrik borcu var. Faturalar, çiftçinin belini büküyor. Elektrik fiyatları son aylardaki artışlarla kilovat saat ücreti 80 kuruşun üzerine çıktı. Dolayısıyla oradan da bir indirim bekliyoruz. Biz, çiftçiler olarak kesintilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. KDV'nin muhakkak suretle elektrikte sıfırlanmasını talep ediyoruz. Elektrikte de acil olarak indirime ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Başkan Bulut, elektrik faturalarındaki indiriminin, bölge çiftçisine can suyu olacağını da sözlerine ekledi.

 


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