Başkan Bulut: “Çiftçinin bir yıllık emeği küle dönmesin”

Sigara izmaritlerinin gelişigüzel yere atılmamasını ve ekili arazilere yakın yerlerde ateş yakılmamasını isteyen Başkan Bulut, “Çiftçinin bir yıllık umudu küle dönmesin” dedi.

Anız yakılması, arazilere yakın bölgelerde rastgele atılan sigara izmaritleri, tam olarak söndürülmeden bırakılan ya da tarlalara yakın yerde yakılan piknik ateşleri ve mercek görevi gören cam parçaları, hasat olgunluğuna erişen buğday ve arpa tarlaları açısından büyük tehlike arz ediyor. Bu gibi sebeplerle çıkan yangınlar, çiftçilerin emeklerinin de umutlarının da küle dönmesine neden oluyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yaptığı açıklamayla hububat ekili arazilerdeki bu tehlikelere dikkat çekti.

‘Bir yıllık emek bir kıvılcıma kurban edilmesin’ diyen Başkan Bulut, “Henüz hasadı yapılmamış buğday ve arpa gibi ekinler, her yıl bu dönemlerde yangın tehlikesi ile yüz yüze kalıyor. Söndürülmeden atılan izmaritler ya da ekili alanların yakınlarında yakılan piknik ateşleri yüzünden çiftçilerimiz korkulu rüya görüyor. Bir kıvılcım, alın teri dökerek büyük umutla yetiştirilen bu ürünleri küle çevirebilir. İlçemizde ve ülkemizde bu gibi nedenlerle her yıl binlerce dönüm ekili alan yanıyor. Bu ürünlerde onca emek ve umut var. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ve sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sigara içtikten sonra lütfen sigaralarınızı araç içinde söndürünüz. Piknik yapan vatandaşlarımız da mutlaka ekili alanlara uzak yerleri tercih etsinler ve ateşlerini tam olarak söndürsünler. Yoksa milli servetimiz yok oluyor” şeklinde konuştu.

Anız yakılmaması yönünde çiftçilere bir kez daha çağrıda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Modern tarım tekniğinde anızı yakmak son derece yanlış bir yöntemdir. Yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunu telafi etmek mümkün değildir. Anız yakma işlemi, toprak bünyesinde bulunan yararlı organizmaların yok olmasına neden olur. Anız yakmanın para cezası var. Her yıl çiftçilerimize bu konuda daha bilinçli olmaları yönünde çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.