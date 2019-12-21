Başkan Bulut, çiftçinin 2019 yılını değerlendirdi

Elbistan Ovası’nın mümbit topraklarının, bu yılda barajlardan akacak suya hasret kaldığını belirten Başkan Bulut, ‘Sularımız mum gibi, dibine damlamıyor’ dedi.

Başkan Bulut, “Kronikleşen bu sorunla ilgili 2020 yılında atılacak adımlar, Elbistan Ovası’nda tarımın ve çiftçinin geleceğini belirleyecek” ifadesini kullandı.

Elbistan çiftçisinin, artan tüm girdi fiyatlarına rağmen, daha çok üretim yapmak için canla başla çalıştığı bir hasat sezonunu geride bıraktıklarını anlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çiftçimiz, girdi fiyatları altında beli bükülse de sadık yâri kara topraktan vazgeçmedi” diye konuştu.

Değerlendirmelerine ilk olarak 3 yıldır ovada etkili olan kuraklıktan başlayan Başkan Bulut, TARSİM’e yaptırılan kuraklık sigortalarında da çiftçinin mağdur olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bölgemizde ekilen dikilen tarıma elverişli arazimizin beşte birinde sulu, kalan beşte dördü kıraç arazi. Kıraç arazide ağırlıklı olarak buğday, arpa ekimi yapılıyor. Son 3 yıldır ilçemizde kuraklık yaşıyoruz. Kuraklık, Elbistan’ın kaderi olmamalı. 60 yıllık baraj projelerimiz var projeler. Bunlardan biri olan Adatepe Barajı’ndan su gelecek diye beklerken boru döşeme çalışmaları durduruldu. Yapım ihalelerinin ne zaman yapılacağını bilmediğimiz Karakuz ve Kavaktepe Barajları’nda yine aynı durumla karşı karşıyayız. Çiftçimizin dermanı da ilacı da bu 3 barajdan gelecek su. Gaziantep’in içme suyunu Kahramanmaraş karşılıyor ama bizim sularımız da mum gibi dibine damlamıyor. 2020 senesinin, mümbit topraklarımızın suya hasretinin bittiği yıl olmasını temenni ediyoruz. Barajlarımızın suyu, arazilerimizle buluşsun, Elbistan’da 1 milyon ton buğday üretelim. Elbistan olarak bunu taahhüdünü veriyoruz. Sadece barajlarımız değil, Kalealtı Sulama Birliği, Büyükyapalak Göleti de çiftçimize can suyu olacak. Kalealtı Sulama Birliği’nin 2020 yılında yeniden aktif hale gelmesini, Büyükyapalak Göleti ile ilgili sorunların da biran önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

Hububatta bir TARSİM muamması ile karşı karşıyayız. 2017 yılında kuraklık verim sigortası yaptıran çiftçimiz, hakkını aldı ama son 2 senedir sıkıntı yaşıyor. Devletimizin kurumları, ‘yüzde 40 verim kaybı yaşandı, kuraklık var’ diyor; TARSİM ise ‘kuraklık yok’ diyor. Çiftçimiz, bu ikilem arasında mağdur oluyor. TARSİM, Elbistan beklenenin 5 kilogram üstünde verim aldı diyor. Oysa kıraç arazilerde 150 kilogramdan fazla ürün elde edemediğimiz raporlarla belgelendi. Çiftçi ne yapsın? Bu konuda da acil çözüm bekliyoruz. Çiftçinin emeğinin heba olmamasını istiyoruz.”

Siyasilerin, çiftçilerin sorunlarına gereken şekilde eğilmediğini savunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Siyasilerimiz, çiftçinin sorunlarına yeterince eğilmiyor. Çiftçi, yılsonunu nasıl getiriyor, ayakta kalmak için nelerle karşılaşıyor bunu soran yok. Meclis’te Elbistan’ın barajları ile ilgili bir önerge veren var mı? 2019 yılı bütçesi görüşülürken barajlar ile ilgili bir tane soru soruldu mu? Çiftçinin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarının ertelenmesi için Sayın Tarım Bakanına sorulmadı” dedi.

Kahramanmaraş’ın, Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) dahil edilmesinin önemine işaret eden Başkan Bulut, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP var, Malatya’dan doğuya DAP projesi var, Kahramanmaraş ne DAP’ta var ne de GAP’ta. Kahramanmaraş’ımız GAP projesine dâhil edilirse GAP’a gelen yatırım desteklerinden bizim barajlarımıza da para ayrılır. Artı enerji ile sulama yapan çiftçilerimize maddi olarak katkı sağlar. Kahramanmaraş’ın GAP’a bağlanması çiftçinin faydasına olan bir durum olduğu halde siyasilere niye zor geliyor ki?” görüşlerini aktardı.

Elbistan Ovası’ndaki ürün deseninin artması için kenevir ekimine izin verilmesini talep ettiklerini hatırlatan Başkan Bulut, şöyle devam etti:

“Elbistan Ovası, ayçekirdeğinin, şekerpancarının ve 3 çeşit mısırın ekildiği verimli arazilere sahip. Biz, çiftimizin devlet destekli olarak yeni ürünler ekmesini istiyoruz. Kenevir de bu konuda önemli alternatif. Elbistan’ın kenevir ekimi bölgelerine dahil edilmesini istiyoruz. Çiftçimiz, bu ürünü en iyi şekilde yetiştirecek tecrübe ve ekipmana sahip.

Silajlık, danelik ve cin mısırı yetiştiriciliğinde çok iyi bir noktaya geldik. Cin mısırında fiyatlar, çiftçimizi memnun edecek seviyelerde oldu. Hem kaliteli ürün yetişti hem de iyi verim alındı. Dane mısırda da daha ileri yerlere ulaşabiliriz. Silajlık mısır noktasında da bölgemizin ve çevre illerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekim alanına sahibiz.

Bu yıl, Çin’den gelen ayçekirdeği ekimi alanı fazla oldu. Birçok çiftçimiz istediği verimi elde edemedi. Bizim önümüzdeki yıldan beklentimiz daha iyi tohumlarla daha çok verim elde edilmesi.

Bölgemizde yetişen ürünlerden şekerpancarı da olmazsa olmazlardan. 2018 yılında özelleştirilen fabrikayı alan firmanın acemi olması çiftçimizi zora soktu. 2019 yılında firma ile sözleşmede yine de sıkıntılar yaşandı ve şekerpancarı ekim sahası azaldı. Verim ve ekim alanlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 civarlarında düşüş yaşandı. Şeker oranının, 2018 yılına göre en az 3 puan artış göstermesi, hem çiftçimize hem de firmaya katma değer kazandırdı. Çiftçiler olarak her üründe olduğu gibi şekerpancarını çok üretelim ki fabrika çok işlesin. Çünkü biz her ürettiğimiz ürünü milli servet olarak üretiyoruz. İnatlaşmak ülkemize zarar verir.”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, meyvecilik alanında bölgenin önemli değerlerinden biri olan kayısı da son yıllarda iklimsel mağduriyetlerin yaşandığını ifade ederek, 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve çiftçilere hayırlar getirmesini, bereketli yıl olmasını temenni ederek açıklamasını tamamladı.