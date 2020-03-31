Başkan Bulut: “Çiftçimiz, ülkemizin gıda ihtiyacını sağlamak için tarlasında”

Başkan Bulut, çiftçilerin de birçok bu noktada büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, “Çiftçimiz, sadık yari kara toprağını işlemek için büyük bir özveriyle çalışıyor” dedi.

Elbistan çiftçisinin, insanların en önemli gıda ihtiyaçlarından olan şekerpancarı ve mısır ekimi için hazırlandığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, şöyle konuştu:

“Bahar aylarının gelmesi ile birlikte, Elbistan’ımızda binlerce çiftçimiz zor şartlara ve uluslararası ölçekte etkili olan salgınla mücadele ederek tarlaya indi. Şekerpancarı ve mısır ekimi için tarlasını hazırlıyor. Daha sonra da ay çekirdeği ekimine başlayacak. Ülkemiz için hayati önem arz eden bu ürünlerin tohumlarını yine umutla toprağa ekecek. İklim değişikliğiyle, doğal afetlerle mücadele eden çiftçimiz, koronavirüs salgının da etkilenen kesimlerin başında geliyor. Yaşanan bu gelişmeler tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Diğer ülkelerden gelen, marketlerin yağmalandığı, insanların gıda stoku yapmak için yarıştığı görüntüler tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Henüz kontrol altına alınamayan bu salgının etkisini devam ettirmesi durumunda küresel çapta bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Gıda güvencemizi korumak istiyorsak, üreticilerimize daha fazla destek vermek ve tarımsal üretimimizi artırmak zorundayız.”

Başkan Bulut, market, pazar ve manavlarda her türlü gıdanın bulunduğuna işaret ederek, “Hepimiz risk alarak evinden çıkan ve üretmeye devam eden çiftçilerimize borçluyuz” ifadesini kullandı.

Tarımsal üretimin devam etmesinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin kredi borçlarının gerektiğinde dondurulması ve ihtiyacı olan her çiftçiye faizsiz kredi desteğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.