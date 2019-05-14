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Başkan Bulut: “Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır”

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, çiftçinin, 82 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancıyı, 45-50 milyon turisti doyurmak için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır” dedi.

Başkan Bulut: “Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır”

Tarımın, gıda güvencesi anlamına geldiğini ifade eden Başkan Bulut, “Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimize verilen destekler artmalı” şeklinde konuştu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çiftçinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

“Çiftçimiz, yağmur, çamur demeden zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretiyor’ diyen Başkan Bulut, “Tüm zorluklara rağmen tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmayı düşünmüyor. Bütün dünyanın gıptayla baktığı, medeniyetin beşiği, bu bereketli topraklarda üretmek boynumuzun borcu. Çiftçilerimiz bunun bilinciyle üretiyor. Bizlerin de çiftçilerimizin bu önemli görevi yerine getirirken yaşadığı zorlukların bilincinde olmamız gerekiyor. Karnımız bu emektar çiftçi sayesinde doyuyoruz ancak üzülerek söylüyorum ki, çiftçimizin kıymetini bilmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

Çiftçilerin diğer kesimlerin üçte biri oranında bir gelir elde ettiğini, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak açıklamasına devam eden Başkan Bulut, üretimin artması için çözüme kavuşturulması gereken başlıca sorunları şöyle sıraladı:

“Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden güçlendirilmesi ve profesyonelce yönetilebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmelidir. Gübre ve yemde sıfırlanan KDV’nin çiftçilerimize fiyat indirimi olarak yansıması sağlanmalıdır. Gübre ve yem dışındaki girdilerdeki KDV oranı kadar bir miktar çiftçimize destek olarak verilmelidir. Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler, Tarım Kanununda öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi hâsılanın yüzde 1’ine çıkarılmalıdır. Yemde fiyatların düşürülmesi için girişimde bulunulmalı, üreticiye yem desteği verilmelidir.

Hedefimiz; bütün sorunlarını çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, verimli üretimi yakalamış, dünya ile rekabet eden, üreticisine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir tarım sektörü oluşturulmasıdır. Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız vardır. Biz, bu hedeflerin peşindeyiz. Gece gündüz bu amaçlar için çalışıyoruz. Tarımda gelişmiş ülkeler arasında yer alma mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Unutmayalım, çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günümüzü kutluyorum. Gece gündüz üretimini sürdüren bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”





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çiftçi hamdullah 1 hafta önce

en büyük kaybı ziraat odası veriyor çiftçiye...ziraat odası nın çftçiye birtek faydası varmı

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çiftçi adem 1 hafta önce

çiftçiden alınan aidatların çiftçiye dönüşü yok, ahkam kesmeyin, çiftçinin bu tür laflara karnı tok, toprak analizinden bile para alıyorsunuz

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Ali yüksel 1 hafta önce

Cifcinin anası ağladı ne parası kazanması mazot şu para güpre bu bara çiftçi ne parası kazanacak

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Derviş 1 hafta önce

Bence çiftçinin kazanacak durum bırakmadılar mürdümüğü yeşil biçeceksin yok sa destek yok diyor çünkü yeşil biçilirse birdayki seneye iki katına tohum alacak nohut eken para etmez güpreye güç yetmez birde çiftçi kazansın derler

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Murat 1 hafta önce

Sayın hamdullah bey ziraat odası mazot da gübrede ve diğer çiftci girdilerini artırdığı için en büyük kayıp ve zararı veriyor dogru? Devletten işte hükümet den işte ne isteyeceksen ziraat odası nın gücü ne yetkisi ne kanun ve yasaları ziraat odası yapmıyor? Eleştirirken bilinç li eleştiri yap.

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