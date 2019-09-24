Başkan Bulut: “Çiftçi borçları, faizsiz olarak ertelenmeli”

Çiftçinin, sulama maliyetinin yüzde 82, gübre maliyetinin yüzde 64, ilaç bedelinin ise yüzde 34 oranında arttığını ifade eden Başkan Bulut, “Yüksek maliyet ve borç sarmalındaki çiftçi, borç ertelemesi kararını bekliyor” dedi.

Doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığına dikkati çeken Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, “Çiftçilerimiz kredi borcunu ödeyemiyor. Çoğu çiftçimizin ise kredi ödeme vadeleri geçmiştir. Üreticinin bu sezonki kredi borcunun yanı sıra geçen yıldan ertelenen borcu da bulunmaktadır. Tüm borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesi mümkün değildir. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Çiftçilerimiz, borç ertelemesi kararını beklemektedir. Borçlar takibe giriyor. Çiftçimiz icraya gidiyor. Tam zamanıdır. Bugünlerde acil olarak borçların yapılandırılmasını hükümetimizden bekliyoruz” dedi.

Başta elektrik, sulama, ilaç, gübre, mazot olmak üzere girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesini isteyen Başkan Bulut, tarımsal kredilerdeki faiz oranlarının da indirilmesini talep etti.

Tarımsal sulamadaki elektrik faturalarının aylık yerine hasada göre tahsil edilmesinin önemine değinen Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Elektrik, sulama, ilaç, gübre, mazot maliyetlerinin bir an evvel makul düzeye çekilmesini istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkta, elektrik üzerindeki yüzde 18’lik KDV sıfırlanmalıdır. Elektrik tahsilatı aylık olarak ödenmemeli, hasada göre ödeme tarihi belirlenmelidir. Elektrik ödenmediği takdirde elektriği kesiyorlar. Üretime sekte vuruyorlar. Çiftçimiz fevkalade sıkıntı yaşıyor. Elektrik borçlarının hasatta tahsil edilmesini talep ediyoruz.

Merkez Bankası, faiz indirimine gitmektedir. Bankalar faiz oranlarını düşürmüştür. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de tarımsal kredilerdeki faiz oranlarını indirmelidir. Yine geçen yıl Ziraat Bankası’nın tarımsal kredilere uyguladığı faiz oranı yüzde 8-11 iken, bu yıl Mayıs ayında yüzde 16’ya çıkmıştır. Üreticinin üretim aşamasında kullandığı gübre, ilaç mazot gibi girdilerini kredi karşılığı aldığı Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz oranları yüzde 27,5’lara ulaşmıştır.”

“Çiftçi, tüm bunlara rağmen üretimden vazgeçmiyorsa cezalandırılması mı lazım? Ödüllendirilmesi mi lazım?” diye soran Bulut, şöyle devam etti:

“İthalatı azaltıyorsak, ülkenin döviz kaybının önüne geçiyorsak bunun karşılığı ödüldür. Biz ödül bekliyoruz. Üretimi artırmanın karşılığı ödül olmalıdır, ceza değil. Bizim bu ülkeden başka gidebileceğimiz bir ülke var mı? Peki, bizi üretim yaparak besleyecek başka bir çiftçi var mı? O zaman hepimiz, bu ülkede yaşayan herkes, şehit kanlarıyla sulanmış olan bu toprakların ve bu topraklarda üretim yaparak bu ülke insanını, dışarıdan gelen 5 milyon mülteciyi besleyen bu ülke çiftçisine şükran, teşekkür borcu vardır. Çiftçimizin kadrini ve kıymetini bilmek zorundayız. Bankalardan faizle kredi çekerek girdi alan masraf yaparak üretim yapan değerli çiftçimizin hangi koşullarda üretim yaptığını bu ülkede yaşayan herkesin anlamasını bekliyoruz.

Herkesi çiftçimiz konusunda vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bu ülkenin sorunlarını aşmanın yolunun çiftçimizin sorunlarını tarım sektörünün sorunlarını çözmekten geçtiğini biliyoruz. Herkes para kazansın. Bizim sıkıntımız, ürünümüz para etmiyor. Maliyetlerimizi karşılamıyor. Derdimiz bu. Dolayısıyla üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi ürünün para etmesi noktasında mücadele etmeye kararlıyız.”