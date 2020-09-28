Başkan Bulut: “16 polar pancarın tonu en az 400 lira olmalı”

Türkiye’nin şekerpancarı üretiminde hatırı sayılır bir yere ve öneme sahip olan Elbistan Ovası’nda hasat başladı. İlçede 32 bin dekar alanda ekimi yapılan şekerpancarı, tarladan sökülerek Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim ediliyor. Pancarın, her yıl hasat öncesinde açıklanan taban fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Çiftçilerin en büyük beklentisi ise, maliyet artışına bağlı olarak bir fiyat açıklanması.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da maliyet ve enflasyon oranındaki artışa dikkati çekti.

Özellikle gübre ve ilaç fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Başkan Bulut, pandemi sürecinde üretimden vazgeçmeyen çiftçinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

Şekerpancarının, Elbistan çiftçisinin vazgeçmediği ürünlerin başında geldiğini bildiren Başkan Bulut, “Şekerpancarı, yıllardır Elbistan çiftçisinin vazgeçmediği bir üründür. 35 yıl önce üretime başlayan şeker fabrikasıyla birlikte çiftçilerimiz yoğun olarak pancar ekmiş ve ekmeye de devam etmektedir. O dönemlerde nisan ayında ödenen ‘pancar parası’ sadece çiftçi için değil ilçemiz ekonomisine genel anlamda büyük katkı sunmuştur. Birçok sektörü harekete geçirmesiyle ve Türkiye’nin de stratejik ürünlerinden biri olan şekerpancarının Elbistan’ımızdaki hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 32 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldı. Fabrikanın alıma başlamasıyla birlikte çiftçilerimiz de zahmetli bir çabanın içerisine girdi. Ancak her yıl eylül ayı başında açıklanan şekerpancarı taban fiyatları hasat başlamasına rağmen henüz netlik kazanmadı. Aylardır verdiği emeğin karşılığını almak isteyen çiftçimizin gözü kulağı, devletimizin açıklayacağı rakamda” dedi.

Şekerpancarında maliyetlerin arttığını vurgulayan Başkan Bulut, “Bu yıl tüm dünya ile birlikte bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Çiftçimiz, pandeminin başında her türlü riski alarak üretime devam etti. Tarlasında çalıştı. Gece gündüz demeden emek verdi; alın teri döktü. Şimdi karşılığını almanın zamanı geldi. Devletimizden, artan maliyetler doğrultusunda bir rakam belirlemesini istiyor. İşçilik, gübre ve ilaç başta olmak üzere girdilerde ciddi artışlar yaşandı. Bu artışlarla eşdeğer bir fiyat politikası açıklanmalı. Bizim beklentimiz 16 polar için ton başına en az 400 TL gibi bir rakam. Polar oranı yükseldikçe ton fiyatı da artacağı için çiftçimizin bu rakam daha yukarı çıkacaktır. Bölge çiftçimizin en büyük dayanak noktası pancar. Bundan sonra satacağı bir şey yok. Gelecek yılını planlaması, önünü görmesi için kazancının da iyi olması gerekiyor.

Pandemide bir kez daha anlaşıldığı bir ülke üreten insanların sırtından yükselir. Biz de ülkemizdeki milyonlarca insanın sofrasındaki bulguru, unu, makarnayı, şekeri ve bunun gibi birçok ürünü üretmek için varız. Çiftçimizin sesine kulak verilmeli ve beklentileri karşılayacak bir fiyat açıklanmalı” ifadelerini kullandı.