Başkan Bozan: “Şehrin göbeğinde maden ocağı istemiyoruz”

Nurhak ilçesinde özel bir firma tarafından alüminyumun hammaddesi olan boksit ve demir madeni çıkarılması için kurulacak işletmeye ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildi. Pınarbaşı ilçesi ile Barış Mahalleleri arasında kalan maden sahasından alüminyum metalinin hammaddesi olan boksit, genellikle çelik üretiminde kullanılan tek mineral olması niteliği ile bilinen hematit ve değişen bileşimde hidratlanmış demir oksit-hidroksitlerin bir karışımından oluşan bir demir cevheri olan limonit çıkarılacak. Maden yatırımı ile ilgili olarak hazırlanan dosyaya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararı verildi. Karar, bakanlığın internet sitesinden yayımlandı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte maden sahasında açıklamalarda bulundu.

Madenle ilgili olarak, belediyenin hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini ve bir oldubitti anlayışı ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Başkan Bozan, “Burada yapılması planlanan maden çalışmasının, hukuksuz olduğunu hepimiz de biliyoruz. Her kim ki; eline evrak alıp muhtarlara, bizlere ve Nurhak halkına bilgi vermeden çalışma başlatılmasını kabul etmiyoruz. Maden sahası olarak belirtilen bölge, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerler. Burada 100 yıllardır yaşayan ve hayvancılık yapanlar var. Burası, mera vasfında. Yasal olarak merada çalışma yapamazsınız” dedi.

Başkan Bozan, “Özellikle çevre konusunda hepimiz birinci derece de sorumluluk alacağız. Belediyemizin avukatı, bu konuda gerekli çalışmaları başladı. Nurhak Belediyesi, Nurhak halkının vermiş olduğu görev gereği şehrin göbeğindeki maden ocağına izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.







