Başkan Bozan: “Şehrin göbeğinde maden ocağı istemiyoruz”

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte maden sahasında açıklamalarda bulundu.
Madenle ilgili olarak, belediyenin hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini ve bir oldubitti anlayışı ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Başkan Bozan, “Burada yapılması planlanan maden çalışmasının, hukuksuz olduğunu hepimiz de biliyoruz. Her kim ki; eline evrak alıp muhtarlara, bizlere ve Nurhak halkına bilgi vermeden çalışma başlatılmasını kabul etmiyoruz. Maden sahası olarak belirtilen bölge, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerler. Burada 100 yıllardır yaşayan ve hayvancılık yapanlar var. Burası, mera vasfında. Yasal olarak merada çalışma yapamazsınız” dedi.
Başkan Bozan, “Özellikle çevre konusunda hepimiz birinci derece de sorumluluk alacağız. Belediyemizin avukatı, bu konuda gerekli çalışmaları başladı. Nurhak Belediyesi, Nurhak halkının vermiş olduğu görev gereği şehrin göbeğindeki maden ocağına izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.