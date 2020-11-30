Başkan Bozan: “Nurhak’ta yaşayacak insan kalmaz”

Nurhak’ta özel bir firma tarafından açılması planlanan alüminyum ve boksit madenlerine yönelik tepkiler sürüyor. Maden ocaklarının, yaşam alanlarına yakın bölgede açılacağı ve ilçenin doğasına zarar vereceği endişesiyle harekete geçen çok sayıda Nurhaklı, itirazlarını dile getiriyor.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ÇED süreci başlatılan maden ocaklarının bulunduğu mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Pınarbaşı Muhtarı Hüseyin Erik, Kıyılar Muhtarı Hüseyin Delice, Barış Muhtarı Aydın Sarıdaş ve Biçin Muhtarı Durmuş Doğru ile maden ocağı açılması planlanan sahada inceleme yapan Başkan Bozan, yaptığı değerlendirmede, Nurhak'ta yeni maden ocakları açılmasını cinayet olarak nitelendirdi.

Nurhak halkının, belediyeye çevreyi ve yaşam alanlarını koruma görevi verdiğini hatırlatan Başkan Bozan, “İlçemizde 4 mahalleyi kapsayan tek bir maden ocağı projesi var. Bir maden ocağının açılması için kriterler masa başında onaylanmaz. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bize ilk kez bu madenle ilgili Nurhak Belediyesi’nin görüşü soruldu. Biz de hem vatandaşlarımızın görüşlerini hem de bizim belediye olarak yapmış olduğumuz tespitleri ilettik” dedi.

Başkan Bozan, “Maden sahası yerleşim alanlarına metrelerce yakın. Nurhak’ın botanik çeşitliliğinin tam bilmiyoruz. Bizim bilgimiz bile bu madenlerin durdurulmasına yeter bile. Yıllardır hayvancılık yapan vatandaşların durumu ne olacak bilmiyoruz. Yer altı sularına çok ciddi zararı olduğu biliniyor. Madencilik firmalarının bilgileri ile yetinilmemeli. Bir belediyenin görevi sadece yol yapmak değildir. 15 mahallenin hepsinde de maden çalışması yapmaya başlarsanız yol yapmaya da gerek kalmayacak. Çünkü yaşayacak insan bulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.