Başkan Bozan: “Nurhak’ın göz göre göre yok olmasına karşıyız”

‘Nurhak’ın börtüsü böceği madenlerden değerlidir’ diyen Başkan Bozan, “Hiçbir kamu yararı bulunmayan, kârı şirketlere, zararı doğaya ve insanlara olan madenciliğini istemiyoruz” ifadesini kullandı.

İlçeye bağlı Kızılca, Barış, Tozlu, Pınarbaşı ve Biçin bölgelerinde alüminyum başta olmak üzere birçok maden açılmasının planlandığını ifade eden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Yaşamı savunduklarının altını çizen Başkan Bozan, paylaşımında, “Nurhak’ımız maden ocakları ile tamamen yerleşim alanı olmaktan çıkacaktır. Nurhak'ta neredeyse her mahallede maden çalışmaları başlayacaktır. Eğer bizler gereken duyarlılığı göstermezsek Nurhak yok olacaktır. İlk etapta; yerleşim alanı olan Kızılca, Barış, Tozlu, Biçin, Pınarbaşı’nda maden çalışmaları başlayacaktır. Daha sonra ise farklı alanlarda tüm mahallelerimizi kapsayan maden çalışmaları başlayacaktır. Nurhak, göz göre göre yok olacak. Memleketimizi ve yaşamı savunacağız. Hiçbir kamu yararı bulunmayan, kârı şirketlere, zararı doğaya ve insanlara olan madenciliğini istemiyoruz. Doğa, spor ve kültür turizminin önemli bir merkezi haline gelen ilçemizde maden faaliyetleri bir an önce durdurulmalı. Nurhak’ımızın yok olmasına ne pahasına olursa olsun müsaade edilmeyecek” cümlelerine yer verdi.



