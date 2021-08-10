Başkan Bozan: “Çevre katliamının önünde dimdik duracağız”

Nurhak’a bağlı Umutlu Mahallesi sınırlarında kurşun, çinko, demir ve boksit madeni işletilmesi planlanıyor. Özel sektörün işleteceği madenden yıllık 380 bin ton üretim yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl ruhsatı iptal edilen bölgeye yakın bir noktada bulunan yeni maden sahasında 775 hektarlık alanda kapalı, 16 hektarlık alanda ise açık işletme yöntemiyle üretim yapılması düşünülüyor. Proje ile ilgili olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde ÇED süreci başlatıldı.

Söz konusu projeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, madenlerin, doğa ve çevreye verdiği tahribata dikkat çekti.

Daha önceki maden ve HES projelerinde olduğu gibi bu çalışma karşısında da kararlı bir duruş sergileyeceklerini dile getiren Başkan Bozan, şu ifadeleri kullandı:

“Umutlu Mahallemizde yeni bir maden projesi çalışmaları yapılacağı ve ÇED sürecinin başladığı bilgisini aldık. Ülkemizde yangınlarda zaten orman kalmadığı bu günlerde yeni bir katliama asla izin vermeyeceğiz. Nurhak Belediyesi çevre katliamının önünde Nurhak halkıyla birlikte dimdik duracaktır. Nurhak, çevre ve doğa düşmanlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir yer olmayacaktır.”