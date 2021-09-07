Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı

Başkan Bozan’ın 2 yıl önce açıkladığı ile 2021 yılına ait borç alacak tablosu karşılaştırıldığında, Nurhak Belediyesi’nin kasasındaki paranın 93 bin liradan 3 milyon liraya yükseldiği; borçlarının ise yaklaşık 1 milyon lira azaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Görevde 2 yılını dolduran Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında gelir gider tablosunu yayımlama geleneğini bu yıl da sürdürdü. ‘Hesap bu’ ifadesi ile yaptığı paylaşımda; Nurhak Belediyesi’nin alacaklarını, gelirini ve giderlerini kalem kalem sıralayan Başkan Bozan’ı tebrik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, il genelindeki diğer belediyelerden de aynı davranışı beklediklerini söyledi.

Öztunç, Nurhak belediyemiz şeffaf belediyecilik gereği gelir- gider ve alacak-verecek tablosunu açıklıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerini de bu açıklamaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Bozan’ın 31 Ağustos tarihli borç-alacak ve gelir gider tablosunda ise, 2 yıl önceye göre belediyenin kasasındaki para miktarındaki ciddi artış dikkati çekti. 2019’da belediyenin kasasında 93 bin lira varken, bu güne geldiğimizde bu miktar 3 milyon 31 bin liraya ulaştı.

Nurhak Belediyesi’nin, 2 yıl önce 6 milyon 811 bin 89 TL olan borcu ise, yaklaşık 1 milyon lira azalarak 5 milyon 869 bin 699 liraya düştü. Nurhak Belediyesi’nin en yüklü borç kalemini ise yapılandırma borçları oluşturdu. Nurhak Belediyesi’nin 4 milyon 249 bin 616 lira yapılandırma borcu olduğu belirtildi. Söz konusu borcun ise 2022 yılında ödeneceği kayıtlara geçti. Nurhak Belediyesi’nin borcuna karşılık da toplam 1 milyon 188 bin 703 lira alacağı olduğu Başka Bozan’ın paylaştığı tabloda yer aldı.

Başkan İlhami Bozan, ilçeye İller Bankası’ndan aylık 500 bin lira gibi bütçe aktarıldığını belirtti. Belediyenin, büyük yatırım giderleri hariç olmak üzere aylık toplam giderinin 661 bin 600 lira olduğunu açıkladı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, göreve geldiği ilk günden bu yana bütçe disiplinini sağlama konusundan asla taviz vermediklerini söyledi.

Başkan Bozan, kısıtlı bütçeye rağmen idari ve mali disiplin ile modern, yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.