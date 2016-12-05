Başkan Bölükbaşı’dan Madenciler Günü mesajı

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında buruk bir Madenciler Günü daha kutladıklarını belirterek, “Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde yaşanan heyelanda yaşamını yitiren madencilerin acısı yüreklerimizi dağladı” diye konuştu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, madencilik sektörünün ülke ekonomisi için önemine vurgu yaptı. Madencilikte en önemli değerin insan faktörü olduğuna değinen Bölükbaşı, “Bu önemli sektörün en ağır yükünün de madencilerimizin omuzlarında olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Madenlerimiz ülkemiz için büyük bir değer ve elbette çok önemlidir. Ama en büyük değerimiz insanımızdır. Dolayısıyla madenlerin işletilmesinde en büyük önem, insana verilecek önem olmalıdır. Bu nedenle, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin ülke ekonomisine kazandırılmasında; iş güvenliği ve işçi sağlığı daima öncelikli olarak yer almalıdır. Maden emekçilerimizin çalışma koşulları çağdaş ve gelişmiş ülkelerin standartlarına yükseltilmeli, emeklerinin değerini alması için her türlü çalışmanın da taleplerimiz göz önünde tutularak yapılması gerekiyor.

Madenci kardeşlerimiz, ekmeğini yerin yüzlerce-binlerce metre derinliğinden çıkarıyor. Sadece ekmeğinin peşinden koşan kardeşlerimiz, göçüklerle, grizu patlamalarıyla yerin karanlık dehlizlerinde ölümle burun buruna kalıyor. Ekmeğinin peşinde ülkesinin geleceği için yerin altında ter döken madencilerimizi ne yazık ki kaybediyoruz. Her madencinin yüreğinde unutulmaz bir acı bırakan olaylar yaşadık. Yanı başımızdaki Çöllolar’da 11 kardeşimiz ekmeğinin peşindeyken şehit oldu. 9’unun cenazesi halen milyonlarca ton toprağın altında duruyor. Soma’da, Karaman’da, Zonguldak’ta şehit düşenler de elleri ve yüzleri kömürle kararan kardeşlerimizdi. En son da Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde canlarımız yitti” ifadelerini kullandı.

Maden kazalarının artık son bulması gerektiğini vurgulayan Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Madenciliğin çağdaş koşullarda yapılmasını sağlayacak şartların derhal oluşturulması ve madencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ölümlerin engellenmesi adına zorunludur. Başta Çöllolar olmak üzere Soma ve Ermenek ile Siirt’te yaşadığımız acı olaylar sonrası tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride bıraktıkları gözü yaşlı ailelerine tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Madenciler Günü’nde insanlığa hizmet adına yer altında ve üstünde, ülkemize ışık olmak için kazmasını sallarken şehit olmuş tüm maden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Güvenli ve sağlıklı madencilik günlerini el birliğiyle sağlayacağımıza olan inancımızla saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



