Başkan Bölükbaşı: “2017’de Elbistan-Afşin için sevindirici haber bekliyoruz”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Elbistan Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, 2017’nin bölgedeki linyit rezervinin değerlendirildiği ve yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağı bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Çayırhan’daki kömür sahası için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını hatırlatan Başkan Bölükbaşı, “Türkiye’nin linyit kömürü rezervinin 3’te birini barındıran Afşin-Elbistan sahası için sevindirici haberi almak istiyoruz” dedi.

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, bölgede yapılması planlanan yeni termik santral yatırımlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda yerli kömüre çok büyük önem verildiği bir dönemi karşıladığını ifade eden Başkan Bölükbaşı, bu konudaki en büyük yatırım sahasının da Afşin-Elbistan bölgesi olacağına dikkat çekti.

C-D ve E sektörleri için yaklaşık 12 milyar Dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü anımsatan Başkan Bölükbaşı, kurulu gücün de 8000 MW’ye ulaşacağını belirterek, “Ülkemiz, yerli kömür yatırımlarında çok önemli bir döneme girdi. Başta Afşin-Elbistan sahası olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerindeki linyit kömürlerinin ekonomiye kazandırılması için radikal kararlar alındı. Yatırımcının önünü açacak birçok çalışma hazırlandı. Tüm bunlar kısa sürede hayata geçirildi ve ilk meyvesini de Çayırhan’da verecek. Çayırhan’da kurulacak termik santral için önümüzdeki günlerde ihale gerçekleştirilecek. Çayırhan’ın ardından da diğer bölgeler için sırayla ihale düzenlenecek.

Tabi bu noktada yerli kömür yatırımlarıyla ilgili her adım bizi yakından ilgilendiriyor. İlgilendiriyor çünkü Türkiye’nin en büyük kömür rezervi bölgemizde bulunuyor. A ve B sektörlerine ek olarak C-D-E santralleri uzun süredir enerji sektörünün gündeminde. EÜAŞ, özellikle E sektörü için yoğun bir çalışma içerisinde. Uzakdoğu ve Arap ülkelerinin bölgemizdeki bu yatırımlarla yakından ilgilendiğini biliyoruz. 12 milyar Dolarlık bir yatırımla 8000 MW kurulu gücü bulunan yeni santrallerin yapılması öngörülüyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu öngörü yatırıma dönüşmedi. Son dönemde yerli kömürle ilgili başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın yerli kömüre destek veren düşünceleri ve görüşlerinin Afşin-Elbistan bölgesi için büyük umut ışığı olduğu kanısındayız. 2016 yılında Çayırhan’la başlayacak ihalelerin 2017 yılında da Afşin-Elbistan’ı da içine alan yeni projelerle devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni yapılacak yerli kömür santrallerinin inşa sürecinin 4-5 yıl olacağını kaydeden Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Yeni termik santral yatırımlarının inşa süreci 4-5 yıl olacak. Santrallerin elektrik üretmesi kadar yapım aşamasının da ne kadar önemli olduğu istihdam noktasında karşımıza çıkıyor. Hem yaparken hem de çalışırken bölge ekonomisine sağladığı katkı, çok üst seviyelere ulaşıyor. Domino etkisi ile birçok sektörü hareketlendiriyor. Bu hareketlenme santral devreye girdikten sonra da devam ediyor. Bu yatırımlardaki önceliğimiz istihdam sağlarken çevreci olmaları. Avrupa Clean Cool teknolojisiyle kaloriyi yükseltip, çevreye zararlı etkilerini düşürecek teknolojiyi kurmuş durumda. Bu teknolojilerin yeni yatırımlarda kullanılmasını sağlayabiliriz. Sistem öyle gelişti ki çevreye salınan karbonu dahi tutan noktaya geldi. Çin’deki süper termik modelinin yeni yatırımlarda uygulanabilirliği büyük önem arz ediyor. Yeni teknolojilerle birlikte artık kömür eskisi gibi kirli bir yakıt değil. Biz, çevre faktörü göz önüne alınarak atılacak yatırımların ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmada olduğu kadar bölgemiz için de hayati önemde olduğunu düşünüyoruz. 2017’de Türkiye’nin linyit kömürü rezervinin 3’te birini barındıran Afşin-Elbistan sahası için sevindirici haberi almak istiyoruz.”



