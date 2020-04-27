Başkan Başaran’dan yaban hayvan yavrularına dokunmayın çağrısı

Başkan Başaran, “Şuan yaban hayatı üreme döneminde ve virüsle beraber evlerinde sıkılan insanlarımız kendini doğaya attı. Doğada gezinti yaparken yeni doğmuş hayvan yavrularını yuvalarından alıp fotoğraf çektirmenin masum bir davranış gibi gözükse de o hayvanın yaşamı için büyük tehlike anlamına geliyor” dedi.

Bu durumun son dönemde özelikle de sosyal medyada bir akım ve moda olarak yaygınlaştığını belirten Başaran, “Doğaya, araziye çıkan birçok kişi bulduğu göcenle, yakaladığı palaz ile bir fotoğraf çekiyor. Kimi yuvadaki kuş yumurtalarını, kimi kuş yavrularını eline alıyor. Bu da moda olmuş gibi yayılıyor. Güya bu işi hayvanları, doğayı sevdikleri için yapıyor insanlar. Ama çok sevimsiz ve çok acı neticeler ortaya çıkabiliyor. O yuvaya kuş bir daha gelmeyebiliyor. İnsan eli değen, insan kokusu sinen yavruyu anne kabul etmeyebiliyor. Ya da siz yavruları, yuvayı ellerken gören; yuvanın, yavrunun yakınında insan gören hayvan bunu tehlike olarak algılıyor. Korku ve endişeden bir daha oraya uğramıyor. Açığa çıkardığınız yavrular yırtıcılar tarafından görülüyor ve siz oradan uzaklaşana kadar takibe alınıyor, sonrada durum belli. Lütfen bunu yapmayalım” şeklinde konuştu.

‘Onları gerçekten seviyorsanız, onlara hiç dokunmayın!’ diyen Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Fotoğraf çekmeye çalışmayın! Onlara yapabileceğiniz en büyük iyilik, oradan uzaklaşmak. Bu iyiliği esirgemeyin. Son olarak dağlara dere kenarlarına giderken bir meyve ağacı fidan götürüp dikmeyi unutmayalım” çağrısını yaptı.