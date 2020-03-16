Başkan Başaran’dan Çan-Der’e tekerlekli sandalye hediyesi

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Hasan Başaran, ilçe ve bölge genelindeki bedensel engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye kampanyasına devam ettiklerini söyledi. Daha önceki günlerde Elbistan’da hediye ettikleri tekerlekli sandalyeler ile engellilerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Başaran, Ekinözü ilçesindeki Çiftlik-Anbar ve Nergele Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de bu kapsamda bir manuel tekerlekli sandalye hibesinde bulunduklarını ifade etti.

Başaran, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar dernek olarak toplumumuzun her kesimine ulaşıp örnek bir sivil toplum kuruluşu olma amacındayız. Bu çerçevede de özellikle tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Başlattığımız mavi kapak kampanyası ve kendi girişimlerimizle Elbistan’ımızda engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye etmiştik. Bugün de Çan-Der’e böyle bir hediyemiz oldu. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tekerlekli sandalyeyi teslim alan Çan-Der Başkanı Veysel Yıldız ve Çiftlikkale Muhtarı Hasan Kul da dernek başkanı Hasan Başaran’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.