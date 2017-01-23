Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Bu haber kez okundu.

Başkan Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Aydın, beraberindeki belediye meclis üyeleri Hürühan Baz, Cengiz Koyuncu ve Orhan Çalık, AK Parti Gençlik Kolları Göksun Başkanı Zeynal Güzel ile birlikte Kazandere Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette mahalle muhtarı Süleyman Yener ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Aydın, Kazandere Mahallesinde Göksun Belediyesi tarafından kilit parke yol çalışmalarının yapılacağı sokakları harita üzerinden gösterek, bilgiler verdi.

Çalışmaların yaz sezonunda başlayacağını dile getiren Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl içinde 27 mahallemizde toplam 150 bin metrekare kilit parke yol yapmak için ihale yaptık. Kazandere Mahallemizin sokak yollarının kilit parke yapılması da bu program içindeydi. Hepimizin malumu olduğu bir darbe girişimi yaşadık. 15 Temmuz tarihinde yaşanan bu darbe girişiminden sonraki süreçten kaynaklı nedenlerden dolayı bazı mahallelerimizin kilit parke yol çalışması 2016 yılında yetişmedi. Programımız herhangi bir değişiklik olmadan devam ediyor. İnşallah 2017 çalışma sezonun başlaması ile birlikte Kazandere mahallemizde kilit parke yol çalışmalarına başlayarak ve en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan içme suyu sorununuzu da yine bu yıl içinde çözüme kavuşturacağız.”

Başkan Aydın, Kazandere Mahallesini de kapsayan ve Kaleboynu mahallesine kadar olan gurup yolunun da 2017 sezonu içinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yapılacağını belirtti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner25