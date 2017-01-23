Başkan Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Aydın, beraberindeki belediye meclis üyeleri Hürühan Baz, Cengiz Koyuncu ve Orhan Çalık, AK Parti Gençlik Kolları Göksun Başkanı Zeynal Güzel ile birlikte Kazandere Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette mahalle muhtarı Süleyman Yener ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Aydın, Kazandere Mahallesinde Göksun Belediyesi tarafından kilit parke yol çalışmalarının yapılacağı sokakları harita üzerinden gösterek, bilgiler verdi.

Çalışmaların yaz sezonunda başlayacağını dile getiren Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl içinde 27 mahallemizde toplam 150 bin metrekare kilit parke yol yapmak için ihale yaptık. Kazandere Mahallemizin sokak yollarının kilit parke yapılması da bu program içindeydi. Hepimizin malumu olduğu bir darbe girişimi yaşadık. 15 Temmuz tarihinde yaşanan bu darbe girişiminden sonraki süreçten kaynaklı nedenlerden dolayı bazı mahallelerimizin kilit parke yol çalışması 2016 yılında yetişmedi. Programımız herhangi bir değişiklik olmadan devam ediyor. İnşallah 2017 çalışma sezonun başlaması ile birlikte Kazandere mahallemizde kilit parke yol çalışmalarına başlayarak ve en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan içme suyu sorununuzu da yine bu yıl içinde çözüme kavuşturacağız.”

Başkan Aydın, Kazandere Mahallesini de kapsayan ve Kaleboynu mahallesine kadar olan gurup yolunun da 2017 sezonu içinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yapılacağını belirtti.



