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Başkan Atalay: “Servisçi ve şoför esnafımıza acil destek şart”

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, “Servisçi ve şoför esnafımıza acil destek şart” diye konuştu.

Başkan Atalay: “Servisçi ve şoför esnafımıza acil destek şart”
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Covid-19 hastalığı nedeniyle örgün eğitim-öğretime ara verildiği için aylardır iş yapamayan servisçi ve şoför esnafının, uzaktan eğitimle başlaması nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Başkanı Fevzi Apaydın’ın, servisçi ve şoför esnafının sorunlarını ve taleplerini içeren bir mektup kaleme alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiğini hatırlatan Başkan Atalay, “Cumhurbaşkanımızdan kısa çalışma ödeneğine benzer bir desteğin mutlaka verilmesi yönünde talepte bulunduk” dedi.

Servisçi ve şoför esnafının koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiği zorlu süreçte kendilerine destek olan Genel Başkan Apaydın’a teşekkür eden Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 hastalığı nedeniyle örgün eğitim-öğretime ara verildiği için 6 aydır iş yapamayan servisçi ve şoför esnafımız yeni eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitimle başlamasıyla çok zor günler geçirmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Elbistan’da da aylardır iş yapamayan kontağı kapalı olduğu için marşa basamayan servisçi esnafının evine ekmek götüremediği gibi özellikle bankalara verilen teminat mektubu faizini dahi karşılayacak gücü kalmadı. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan ve devletten hiçbir destek alamadığı için kendi kıt imkanları ile evine ekmek götürmeye çalışan servisçi esnafımız zor günlerden geçiyor. Çok zor bir süreçten geçen servisçi esnafımızın sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak sıkıntıları dile getiren Genel Başkanımız Apaydın’a teşekkür ediyoruz.”

Servisçi esnafının birçok zorunlu ödemelerinin bulunduğunu hatırlatan Atalay, "Servisçi esnafımız araç sigortasını, vergisini, vize, Bağ-kur ve SSK ödemelerini yapmak zorunda. Aynı zamanda 31 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan taşımalı eğitim ihalelerine giren esnafımız bir de teminat mektubu verdi. Çalışmadığımız halde verilen teminat mektupları için bankalara faiz ödüyoruz. Diğer önemli bir konu ise bazı servisçilerimiz araçlarının yaşı dolduğu için kredi ile yeni servis aracı alan ve borçlarını ödeyemeyen servisçimize acilen devlet bankaları faizsiz yeni kredi vererek özel bankalara olan borçlar kapatılmalı. En önemlisi ihale için alınan teminat mektupları iptal edilerek boşa bankalara faiz verilmemeli" şeklinde konuştu.

 


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Başkan Atalay: “Servisçi Ve şoför Esnafımıza Acil Destek şart”
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