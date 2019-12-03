Başkan Arslan’dan ‘veto’ değerlendirmesi

Başkan Arslan, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, insan sağlığını direk etkileyen bu konudaki tavrı ve kanunu veto etmesi, bölge halkını ve bizleri sevindirdi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Hem parti olarak hem de birey olarak en başından beri bu yasaya karşı çıkıyoruz. Santrallere zehir saçmaya izin vermeyin diye mücadele ettik. İnsanlar ölüyor, Elbistan ve Afşin halkı zehir soluyor dedik. Ama başta Afşin-Elbistan A Termik Santrali olmak üzere 15 termik santralin 2,5 yıl daha çevre ve insan sağlığını hiçe sayarak filtresiz çalışmasını öngören kanun, TBMM’ye sunuldu ve AK Parti ile MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Oysaki bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmeyebilirdi. Bu teklifin kabul edilmesi, halkımızda bir hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın ve vatandaşların günlerdir dile getirdiği tepkilerine kayıtsız kalmayarak kanunu veto etti. Kendisine Elbistan halkı adına teşekkür ediyoruz. Doğru bir karardır, öznesinde insan ve çevre olan bir karardır” şeklinde konuştu.

Kanunun veto edilmesinde başaktörün partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç olduğunun da altını çizen Başkan Arslan, “Bu konuda teşekkürü en çok hak eden kişi de halkın ‘atom karınca’ diye bağrına bastığı Sayın Ali Öztunç’tur. Sayın Öztunç, termik santrallere süre uzatımı ilk gündeme geldiği günden bugüne kadar dur durak bilmeden çalıştı. Meclis kürsüsünden konuştu. Açıklamalar yaptı. Elbistanlının nasıl zehir soluduğunu tüm Türkiye’ye bir bir anlattı. Hemşerilerinin sesi ve nefesi oldu. Halkın hassasiyetini hep en üst seviyede tutmaya çalıştı. Yılmadan, doğru bildiği şeyin ülke gündeminde kalmasını sağladı. Gelinen noktada ise, bu veto kararının başaktörü, partimizin Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç’tur. Öztunç’a, hem şahsım hem de vatandaşlarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz biliyoruz ki; Sayın Öztunç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hep hemşerilerinin yanında olacak ve Elbistan sevdasıyla hareket edecektir” görüşlerini paylaştı.

Açıklamasının son bölümünde tasarıya TBMM’de ‘evet’ oyu veren AK Parti ve MHP Kahramanmaraş Milletvekillerini eleştiren CHP’li Arslan, “Tasarıya ‘evet’ oyu verip de; veto kararının ardından Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden AKP ve MHP Kahramanmaraş Milletvekilleri var. Bunu anlamak mümkün değil. Madem santrallerin zehir saçmasına karşıydınız neden kabul oyu verdiniz. Bu tutarsızlığın sebebi nedir? Sizleri kınıyorum. Bu süreçte yaşananların tamamını halkımız ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.