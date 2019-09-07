Başkan Arslan’dan hastane açıklaması

Dile getirilen iddiaların, çirkin ve kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Arslan, resmi açıklamanın geç yapıldığına dikkati çekti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur’un, aynı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamasını da eleştiren Başkan Arslan, “Sayın Sungur, bu ciddi ve çirkin olayın sosyal medya üzerinden duyurulmasına bu kadar tepki vereceğinize en başından dedikodulara sebebiyet vermeden hastane yönetimi ya da sizin tarafınızdan gerekli açıklamaların yapılması gerekirdi” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, Elbistan Devlet Hastanesi’nde yaşandığı iddia edilen olayın siyasetle alakasının olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Elbistan ve bölgemiz için çok önemli ve ciddi bir konu olan Elbistan Devlet Hastanesi’nde yaşanan çirkin olayın sosyal medya üzerinden duyurulması her zamanki gibi AKP İlçe Başkanımız Sayın Hasan Sungur’un talihsiz açıklamalarına sebep olmuştur. Sayın Sungur, haberin sosyal medya üzerinden yayılmasından sonra yapmış olduğunuz bu açıklama hem iddianın gerçekliğini hem de daha önce açıklama yapılmamasının olayın örtbas edilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır. Haberin duyulmasından sonra Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi, kamuoyuna açıklama yapmıştır. Bu açıklama, olayın gerçekliğini; sizin yapmış olduğunuz açıklama ise maalesef olayın örtbas edilmeye çalışılırken öğrenilmesinden duyduğunuz öfkeyi yansıtmaktadır. Yaşanan olayın siyasetle ne ilgisi var Sayın Sungur? Yaşanan olay, Elbistan halkını ilgilendiren ve herkesin bilmesi gereken çirkin ve kabul edilemez bir durumdur. Hastane personelimizin, bu dedikoduların haftalarca devam etmesi yüzünden, zan altında kalmaması için olaya sebebiyet verenlerin hem idari hem de adli makamlar tarafından soruşturmaya alındığı açıklaması en başından yapılması gerekirdi. Elbistan halkının en doğal hakkı olan bu açıklamaları yapacak olanlar eğer siyasi olarak engelleniyorsa, sorumlusu o siyasilerdir. Siz bu çirkin olayın neresindesiniz Sayın Sungur?”