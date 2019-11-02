Başkan Arslan’dan Başkan Sungur’a cevap geldi

“Sorunların dile getirilmesi Sayın Hasan Sungur’u neden rahatsız etmektedir; anlamak da mümkün değildir” diyen Başkan Arslan, Başkan Sungur’un karşı açıklamasında Büyükyapalak ve Demircilik Mahalleleri ile ilgili konuları dile getirmemesiyle ilgili de, “Büyükyapalak ve Demircilik Mahallelerine bir gareziniz mi var?” sorusunu yöneltti.

Elbistan için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de yanında olduklarını vurgulayan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç, geçtiğimiz hafta sonu ilçemizde bazı mahallelerimize uğrayarak halkımızla bir araya gelmiş ve sorunlarını dinlemiştir. Ardından da Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz Bey’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. Seçimler bitmiş ve normalleşme süreci başlamıştır. Milletvekilimiz ve bizler Elbistan ve halkımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu konuda da Sayın Belediye Başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Öztunç tarafından gündeme getirilen sorunların muhatabının Elbistan Belediyesi olmadığının altını çizen Başkan Arslan, Öztunç’un Kahramanmaraş Milletvekili olarak Elbistan’ın ve Elbistan halkının sorunları ile ilgilenmesinin doğal olduğunu söyledi.

Başkan Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur’a cevap niteliği taşıyan açıklamasında, “Bir vekil olarak Sayın Ali Öztunç’un Elbistan’ın bazı mahallelerindeki sorunlara dikkat çekmiştir. Sayın Öztunç, “İğde Mahallesinin içme suyu deposunun kapısının olmaması sebebiyle mahalleye verilen su kirlenmektedir. Bu su deposunun kapısı ne zaman yapılacaktır? Büyükyapalak Mahallesinin yolu şehirlerarası yol olmasına rağmen dardır. Elbistan – Darende yolu olarak bilinen yolun çevre etüdü bitirilmiş, ancak hala yol genişletilmesi yapılmamıştır. Bu yolun genişletilmesi ne zaman yapılacaktır? Büyükyapalak Mahallesi içinden geçen drenaj kanalı üzerindeki incecik yoluna bağlantı köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu köprünün yenilenmesi yönünde bir çalışma var mıdır? Demircilik Mahallesi’nde Söğütlü Çayı üzerinde bulunan köprü selden zarar görmüştür. Buraya yeni bir asma köprü yapılacak mıdır?” şeklinde sorular yöneltmiştir.

Sayılan bu sorunlar, Elbistan Belediyesinin sorumluluğunda olmayıp diğer kamu kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. Bu sorunların dile getirilmesi Sayın Hasan Sungur’u neden rahatsız etmektedir; anlamak da mümkün değildir. Ayrıca Ali Bey’e sorulan sorular arasında Büyükyapalak ve Demircilik Mahallelerinin sorunları sayılmamış sadece Elbistan’a yapılan yollar ve İğde Mahallesinin kapak meselesi izah edilmiştir. Sayın Hasan Sungur, Büyükyapalak ve Demircilik mahallelerine bir gareziniz mi var? Neden sorunları değerlendirmediniz?” cümlelerini kullandı.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, açıklamasını, “Kahramanmaraş dışındaki CHP’li belediyelerin ya da diğer partilerin belediyelerinin sorunları bizleri ilgilendirmemektedir” diyerek açıklamasını tamamladı.