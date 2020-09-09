Başkan Arslan’dan 97.yıl mesajı

Başkan Arslan, CHP’nin, bir asra yaklaşan siyasi hayatında demokratik, özgürlükçü ve adil bir Türkiye’nin savunucusu olduğunu belirterek, “CHP, Türkiye’dir” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, mesajında, “Partimizin ve cumhuriyetimizin 2.yüzyılına hazırlanıyoruz. Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 97. yaşı kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, 97 yıl önce bugün çağdaş Türkiye'nin temellerini atmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyeti kurarak, Türkiye demokrasisini inşa etmiştir. CHP, eşit haklara sahip, onurlu insanların yaşadığı bir Türkiye'nin garantisidir. Cumhuriyetin koruyucusu ve teminatı, Atatürk'e ve onun devrimlerine gönül vermiş yurttaşların partisidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, “Yegane amacımız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimizi taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. 2.Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, kurucu liderimiz Büyük Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir.

Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi’nin mimarları olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Bir neferi olmaktan onur duyduğum, demokrasiye geçişin ilk adımı, cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.