Başkan Arslan’dan 96.kuruluş yıldönümü mesajı

Başkan Arslan, CHP’nin, Türkiye’nin en köklü partisi olduğunun altını çizdiği mesajında, “Modern Türkiye’nin mimarı, çağdaşlığın öncüsü, laik Cumhuriyet’in güvencesi olan Cumhuriyet Halk Partisi, asırlık bir çınar misali dimdik ayaktadır” dedi.

Mensubu olmaktan dolayı büyük onur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), yüklendiği tarihi misyonu doğrultusunda kararlı adımlarla geleceğe yürüdüğünü belirten Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin bağımsız, laik ve demokratik bir devlet olarak var olması için 96 yıldır mücadele etmektedir. Milletimizin huzur ve refah içinde yaşayacağı, hukukun egemen olacağı, demokrasinin tüm kurumları ve ilkeleriyle işlediği bir kamu düzeni inşa edilene ve bunun sürekliliği sağlanana dek mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi, bu gücünü ve kararlılığını, tarihin hiçbir döneminde esarete, haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmeyen asil milletimizden almaktadır. Cumhuriyeti demokrasi ile bütünleştiren CHP, hak, hukuk ve adalet mücadelesiyle tarihsel mirası ve birleştirici gücüyle yoluna devam etmektedir. Hiç kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşadığı, demokrasinin kurallarının tamamen işlediği, hukukun üstünlüğünü sağladığımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlarken, partimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere, ülkemizin aydınlık yarınlara kavuşması için emek vermiş herkese şükranlarımı sunarım.”