Başkan Arslan, “Suni gündemlerle uğraşmayın, halkın sorunlarını çözün”

Söz konusu isim değişikliği kararının, millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini ve bunu kabul etmediklerini belirten Başkan Arslan, “Bu tür suni gündemlerle Elbistan’ımızın enerjisini tüketmek ve huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar” dedi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve parti yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, vatandaşların asıl gündeminin caddelerdeki isim değişikliği olmadığını söyledi.

“Bir bulvara, Sayın Genel Başkanımızın adının verilmesi kendi isteği sonucu olmamıştır, isminin kaldırılması da kendisini ve bizleri etkilemeyecektir” diyen Başkan Arslan, şöyle devam etti:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentimizde adını taşıyan bulvarın Elbistan Belediye Başkanınca değiştirilmesinin hatta ‘Milli İrade Bulvarı’ isminin düşünüldüğünü belirtmesi üzerine, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AKP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri’nce önerge sunulmuş ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri tarafından önerge kabul edilmiştir.

Sayın Mahir Ünal’ın ‘sözde cumhurbaşkanı’ söylemine ilişkin yapmış olduğu açıklamada belirttiği millet iradesi, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerlidir. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da millet iradesi ile milletvekili seçilmiş, Cumhuriyet Halk Partili seçmenler tarafından kendisine genel başkan görevi verilmiştir. Gelinen noktada isim değişikliği kararı ile Sayın Mahir Ünal’ın da özellikle her konuşmasında belirttiği ve önemsediği millet iradesi yok sayılmıştır. AKP’li belediye başkanı ve ilçe başkanının, sırf Sayın Cumhurbaşkanına yaranmak için Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren Kahramanmaraşlı ve Elbistanlı hemşerilerimizin millet iradesinin yok sayılması kabul edilemez.”

Elbistan’da çözüme kavuşturulması gereken birçok sorun olduğunu ve bunların çözümüne odaklanmasının gerekliğine vurgu yapan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, “Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak yerel seçimlerden bu güne kadar Elbistan’ımızın faydasına olacak her konuda belediye başkanı ve meclise destek olduk. Dedikodulara kulak asmadık, gereksiz ve Elbistan’ın huzurunu, birliğini bozacak açıklamalardan uzak durduk. Ancak belediye başkanı ve AKP’li meclis üyeleri suni ve yapay gündemlerle Elbistan’ımızın enerjisini tüketmek ve huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar.

Sayın Mehmet Gürbüz, Sayın Ahmet Tıraş, Sayın Hayrettin Güngör, suni gündemler yerine Elbistan’ın ve mahallelerinin kanalizasyon ve içme suyu problemlerini çözün. Seçim zamanı söz verdiğiniz Elbistan’daki işsiz vatandaşlarımızın istihdamına yönelik sorunları çözün. Uzaktan eğitimden faydalanamayan mahallelerimizdeki öğrencilerin internet sorununu çözün. İmar planında mağdur olan vatandaşlarımızın itirazlarını çözüme kavuşturun. Cadde adı ne olmuş, değişmiş-değişmemiş Elbistanlı hemşerilerimizin umurunda değil. Hele ki oluşturduğunuz ekonomik krizde bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok. Siz önce kendi üzerinize düşen sorumluluklarınızı yerine getirin” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, son olarak, “AKP’li belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, genel başkanımızın ‘sözde cumhurbaşkanı’ söyleminden dolayı isminin verildiği bulvarın adını değiştirdiğinize göre; Sayın Devlet Bahçeli’nin, Sayın Cumhurbaşkanına karşı ağza alınmayacak hakaretlerini gözeterek de bir önerge verecek misiniz? Yoksa bu hakaretleri sineye mi çekeceksiniz?” şeklinde konuştu.









