Başkan Arslan, “Sayın Öztunç, 23 Ekim’de santralle ilgili açıklama yapacak”

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, filtresiz bir şekilde üretime devam ettiğini belirten Başkan Arslan , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, filtre sisteminin tamamlanması ile ilgili de endişelerini dile getirdiği açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

“Afşin-Elbistan A Termik Santrali 2017 yılında rehabilitasyon amacı ile kapanmıştır. 2018 yılında ise revizyon ve filtre takılması şartı ile devredilmiştir. Ancak Çelikler Holding’in filtre konusunda sözünü tutmaması ve hiçbir girişimde bulunmaması üzerine Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç’un TBMM ve basında yapmış olduğu uyarılar ve baskılar sonucunda kamuoyu oluşmuş ve 1 Ocak2020 tarihinde santral kapatılmıştır.

Filtresiz çalıştırılan santraller her ne kadar kapatılmış ise de Enerji Bakanlığı santralin iki ünitesinin açılmasına ve tekrar çalıştırılmasına izin vermiştir. Çelikler Holding, filtrelerin yapılacağı hatta bir kısmının tamamlandığını söylese de aylardır bacalardan kül yağdığını ve zehirli gazların bölgeye yayıldığını görmekteyiz. Hatta sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden yayınlanan video ve fotoğraflardan tespit edilmiştir. Genel Başkan yardımcımız Sayın Ali Öztunç her fırsatta hem TBMM’de hem de basın yolu ile vatandaşlarımızı bilgilendirmekte ve Çelikler Holding’i verdiği sözleri tutmaya çağırmıştır. Ancak Haziran 2020’de bitirileceği ifade edilen filtre sistemleri görünen o ki; Haziran 2021 de dahi bitirilemeyecektir.”

Öztunç’un, termik santralde yapacağı açıklamanın, bazı çevrelerce sabote edilmek istendiğini dile getiren Başkan Arslan, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç, A Termik Santralinin devrinden sonra birçok defa basın açıklaması ile sermaye karşıtı olmadığımızı, enerji yatırımının bölgemiz için değerli olduğunu, işçilerimizin santralin kapatılması ile işsiz kalmaması gerektiğini ancak Afşin-Elbistan bölge halkının da artık zehir solumak istemediğini açıkça belirtmiştir. Buna rağmen Çelikler Holding, hükümeti dahi santrali kapatarak İşçileri işsiz bırakmakla tehdit edecek kadar kendine güvenmektedir. Bu güven nereden gelmektedir? AKP hükümeti daha geçenlerde Çelikler Holding’e 1,5 milyar TL teşvik vermiştir.

Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç, sosyal medya üzerinden Çelikler Holding’i eleştirmiş ve 23 Ekim 2020 Cuma günü bölgeye gelerek basın açıklaması yapacağını belirtmiştir. Bu açıklamanın ardından Çelikler Holding yöneticileri ve bazı geçmişi şaibeli siyasetçiler hep birlikte Ali beyin yapacağı basın toplantısını sabote edecekleri bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Hatta whatsapp grubu dahi oluşturulduğu ve bazı işçileri organize ettikleri bilgisi gelmiştir. Ancak bu baskı ve tehditler ne bölge halkımızı ne işçilerimizi ne de bizleri yıldıramayacaktır. Ellerinden geleni yapsınlar, bizler bildiğimiz, inandığımız uğurda, vatandaşlarımızın iş, can ve mal güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Atom karıncamızla, vatandaşlarımızla beraber 23 Ekim Cuma günü basın açıklamamızı yapacağız” şeklinde konuştu.