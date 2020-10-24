Başkan Arslan: “ İlçe Başkanı olarak Sayın Tıraş’ın muhatabı benim”

Başkan Arslan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın çirkin ve iftira niteliğinde sözler sarf ettiğini belirterek, “Sayın Ahmet Tıraş, “kamuoyuna duyuru” adı altında sosyal medya da paylaştığı ancak kamuoyu ile alakası olmayan, kamuoyunu ilgilendirmeyen tamamen Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ali Öztunç ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan çirkin, bir o kadar da yakışıksız iftiralarda bulunmuştur. İnsan kendisine yakışanı yapar. Sayın Ahmet Tıraş da kendisine yakışanı yapmıştır. İlçe başkanı olarak benim muhatabım kendisi olduğu için bu cevabı verme zorunluluğu doğmuştur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un, bölgeye, doğasına ve insanına duyarlı olduğunu vurgulayan CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, şöyle devam etti:

“Sayın Ali Öztunç, vatandaşlarımızın oyu ile seçilmiştir. İşçisi, işsizi, memuru, esnafı, çiftçisi kısaca Elbistan halkı tarafından, kendi haklarını korumaları ve sesleri olması için ister kabul edin ister etmeyin bu bölgenin halkı tarafından seçimle gelmiştir. Doğal olarak da bölgeye, doğasına ve insanına duyarlıdır. Sayın Ali Öztunç’un rahmetli babası da işçi idi. Bu sebeple bir işçinin kazancının ne olduğunu, işçi babanın çocuğunu yetiştirmek, okutmak için neler çektiğini herkesten iyi bilmektedir. Gazla çalışanı da bismillah diyerek işe başlayanı da iyi bilir.”

Başkan Arslan, “Çelikler Holdingin bölge insanını, esnafını, işçisini umursamadığı herkes tarafından bilinmekte iken Sayın Tıraş tarafından sessiz kalınmaktadır. Bu sessizliğin sebebi işçilerin haklarını korumak olamaz. Öyle olsaydı işçilerin kıdem tazminatları ödenir, işten çıkarılmazlardı, maaşları düşürülmezdi. İşçilerin Çelikler Holding’e olan muhtaçlıklarından faydalanarak Sayın Ali Öztunç’a karşı kışkırtmalarının üzerini iftira atarak, terbiyesizleşerek örtmek istemekteler. Sayın Tıraş hile ve rüşvetten, işçi hakkı yemekten, kuru kuru atmakta derece almış hatta bir kısmından ağa babaları sayesinde yargılanmaktan dahi kurtulmuştur. Şunu belirtmek isterim ki, herkes kendisi gibi olmalıdır. Başkalarına benzemeye çalışmayın. Ali Öztunç’u da herkes tanınır sizi de. Sayın Tıraş, Anadolu’da yalan dolu gevezelik, aşırı palavra anlamına gelen ‘dikine tıraş’ diye bir deyim vardır. Tam da Sayın Tıraş’ın “kamuoyuna duyurusu” gibi” ifadelerini kullandı.