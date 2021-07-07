Başkan Alagöz güven tazeledi

Elbistan Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurulu mevcut başkan Mazhar Alagöz’ün tek adaylığında gerçekleştirildi. Dernek binasındaki olağan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel kurul sonrasında tekrar başkanlık görevine seçilen Mazhar Alagöz, üye muhtarlara şahsına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.

Başkan Alagöz, yerel demokrasinin en eski örneği olduğunu belirterek, “Bu görevi, sürdüren arkadaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi ve çözümünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Beni bu göreve tekrar seçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.