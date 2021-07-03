Başkan Adayı Yunus Ağır: Sanayiyi güzel günler bekliyor

Elbistan Sanayi Kooperatifi Başkan Adayı Yunus Ağır, yönetim kurulu adayları le birlikte sanayi sitesindeki seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esnafları ziyaret eden Ağır, sanayi sitesinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini belirterek, seçilmeleri halinde, sorunlardan arındırılmış, güvenliği sağlanmış, esnafa huzurlu çalışma ortamı sağlanmış bir sanayi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Küçük sanayi sitesinin bugüne kadar hak ettiği değeri görmediğini belirten Ağır yaptığı değerlendirme şunları kaydetti: “Ben çocukluğumdan itibaren yaklaşık 44 yıldır sanayinin içerisindeyim. Sanayici esnafı ne ister, hangi koşullarda çalışmak ister bunu en iyi bilenlerden biriyim. Sanayimizin yol, kaldırım, ulaşım, temizlik, güvenlik, banka ATM’si, postane, gibi birçok sorun ve ihtiyacı var.

Bu sorun ve ihtiyaçların giderilmesi ve sanayinin esnafa yakışır hale getirilmesini sağlayacağız. Sanayiye doğrudan servis bırakılması, güvenliğin sağlanması ve kooperatife ait mülklerin düzgün değerlendirilmesi önceliklerimiz olacaktır. Kimsenin hakkını yemeyip, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz.

Sanayiyi birilerinin tamamen ele geçirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sanayi esnaflarındır, esnaflarımızın haklarını kollayacağız. İhtiyaç duydukları anlarda yanlarında olacağız. Sanayi sitesi kooperatifi ufku ve gönlü açık insanlar tarafından yönetilmelidir ki, esnafın ihtiyacı giderilsin, sorunu çözüle bilinsin. Biz bütün kurumlarımızla yakın diyaloglar kurarak sanayimizi, çocuklarımızın geleceğini kazandığımız ekmek teknelerimizi geliştirmek için çalışacağız.

Sanayimize yapılması planlanan 150 dükkanın koordinesini iyi yapıp, esnafımızın talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz.

Esnafın bir adım ileriye gitmesi için mücadele eden eski yöneticiler dahil olmak üzere herkese teşekkür ediyor. Salı günü yapılacak seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olur inşallah.”