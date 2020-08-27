Başkan adayı Bostan’dan kongre açıklaması

Elbistan ilçe kongresinin, MHP Genel Merkezi’nin belirlediği tek adayla gerçekleştirileceğinin altını çizen Bostan, salona da pandemi süreci nedeniyle delegelerin haricinde misafir kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Kongresi, 29 Ağustos Cumartesi günü Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. 400 delegenin oy kullanması beklenen kongre, saat 10.00’da başlayacak.

MHP Elbistan İlçe Başkan adayı Üzeyir Bostan, parti genel merkezinin, ilçe kongreleri ile ilgili bir genelge yayımladığını hatırlattı.

Kendisinin, MHP Genel Merkezi tarafından tek aday olarak gösterildiğini belirten Bostan, “Kongremizi, “tek ses, tek yürek, tek bilek” hâlinde gerçekleştireceğiz” dedi.

Kongrenin, Kovid-19 salgını dolayısıyla pandemi tedbirleri doğrultusunda yapılacağını ifade eden MHP Elbistan İlçe Başkan adayı Üzeyir Bostan, “Kongremizde, Başkanlık Divanımızda alınan kararlar titizlikle uygulanacaktır. Genel merkezimizin takdirleri doğrultusunda kongremiz tek aday şeklinde yapılacaktır. Tüm kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, genel merkezimiz kongrede şahsımın tek aday olmasına onay vermiştir. MHP’nin Türk siyasetinde oynadığı başat ve birleştirici rolün ve katkıda bulunduğu toplumsal barışın sürdürülmesi açısından, kongre sürecinde birlik ve beraberlik havasını yansıtan bir atmosferin teneffüs edilmesi elzemdir. Şu günlerde partimizden beklenen ve aranan birliktelik havasını, dayanışma ruhunu aksettirecek en uygun vasıta, bilhassa ilçe kongrelerinin “tek ses, tek yürek, tek bilek” hâlinde gerçekleştirilmesidir. Bilindiği gibi aynı gerekçelerle kurultay sloganımız “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik.” olarak belirlenmiş ve bu konsepte bir de “Kazanan Türkiye olacak.” mottosu eklenmiştir. O itibarla ilçe kongrelerine genel merkezimizden onayı alınan dava arkadaşlarımızla herkesin üzerinde uzlaşmaya vardığı tek liste hâlinde gidilecek, birlik ve bütünlüğümüz adına başkaca aday çıkarılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bostan, “Pandemi süreci nedeniyle salonumuzda misafir ağırlayamamanın burukluğu yaşıyoruz. Maalesef, salonumuza delegelerimizin haricinde hiç kimse alınmayacaktır. Maske, temizlik ve sosyal mesafe” kuralı hassasiyetle uygulanacaktır. Kongrelerin gerçekleşeceği alan girişlerinde ateş ölçer ile delegelerin ateşleri ölçülerek, her birine maske temin edilecektir. Delegelerimiz salon içinde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde maske ile yer alacaktır. Oy kullanma işlemi sırayla yapılacak, delegeler oy kullanma işleminden sonra sandık başında beklemeyeceklerdir. Tüm delegelerimizi, 29 Ağustos Cumartesi günü Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştireceğimiz, kongremize katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.