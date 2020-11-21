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Başhekim Yasım’dan salgınla ilgili hayati uyarı

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, salgın sürecinde durumun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, vatandaşlara sosyal aktivitelerden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Başhekim Yasım’dan salgınla ilgili hayati uyarı
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Ev gezmesi, çay kahve sohbetleri ve akraba ziyaretleri gibi sosyal ortamlarda virüsün kapılma oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yasım, “Bu hastalığı evinizdeki yaşlılara bulaştırıp onların ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun vebali hem bu dünyada, hem öbür dünyada ağır olacaktır” uyarısında bulundu.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığı kapanların sağlık durumlarının genelde kötü olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 giderek şiddetleniyor. Hastaların genel durumu çok kötü ve her gün onlarca kişi bu hastalıktan ölüyor. Yeni yoğun bakımlar açılıyor ana ertesi gün doluyor. Bu yüzden lütfen gezme, tozma, arkadaş ziyareti gibi faaliyetleri yapmayalım. Akşam gezmelerini, çay kahve sohbetlerini, akraba ziyaretlerini iptal edelim. Unutmayalım ki siz hastalık belirtisi göstermeden hasta olabilirsiniz.”


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Başhekim Yasım’dan Salgınla Ilgili Hayati Uyarı