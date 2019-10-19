banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve ilçe protokolü, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimli Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

B1 kategorisinden A2 kategorisine yükseltilerek il hastanesi statüsüne kavuşan Elbistan Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım, görevine başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak’la birlikte Başhekim Yasım’ı ziyaret etti. Başhekim Yasım’a yeni görevinde başarılar dileyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede,

“Kahramanmaraş Milletvekili 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile il statüsünde hizmet eden Elbistan Devlet Hastanesine ataması yapılan Sayın Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun dileklerimizi iletirken ilçemize’ de hayırlı olmasını temenni ederim. İl düzeyinde sağlık hizmetlerinin ilçemizde açılmasının bölge halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.