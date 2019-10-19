Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

B1 kategorisinden A2 kategorisine yükseltilerek il hastanesi statüsüne kavuşan Elbistan Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım, görevine başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak’la birlikte Başhekim Yasım’ı ziyaret etti. Başhekim Yasım’a yeni görevinde başarılar dileyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaptığı değerlendirmede,

“Kahramanmaraş Milletvekili 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal’ın destekleri ile il statüsünde hizmet eden Elbistan Devlet Hastanesine ataması yapılan Sayın Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun dileklerimizi iletirken ilçemize’ de hayırlı olmasını temenni ederim. İl düzeyinde sağlık hizmetlerinin ilçemizde açılmasının bölge halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.







