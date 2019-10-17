Başhekim Yasım: “Önceliğimiz, Elbistan’a Kalp Merkezi kurmak”

Görevine başlayan Başhekim Asım, mümkün olduğu kadar kalp damar cerrahisi polikliniği yapacağını ve Kahramanmaraş’a gidiş geliş yapmayacağının altını çizdi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, görevine başlayan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Eyüp Mehmet Pircanoğlu, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Yılmaz, İdari-Mali işler Müdürü Mehmet Doğan, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Safinur Koska, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sedat Akkan, Müdür Yardımcıları Abdurrahman Alp, Songül Koç ve Mehmet Doğan da yer aldı.

Burada bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “Elbistan Devlet Hastanemize yeni dönemde akademisyen hocamız Prof. Dr. Alptekin Yasım görevine bugün itibariyle başladı. Biz, Elbistan Devlet Hastanesi’nde hem kardiyoloji ve kalp damar cerrahisini geliştirmek ve düzenlemek, ileriki günlerde kurulacak anjiyo ünitesi ile ilgili adımlar atılması adına hem de Elbistan Devlet Hastanesi’ni akademik anlamda yenilikler getirmesi dileği ile Prof. Dr. Alptekin Yasım hocamıza yeni dönemde başarılar diliyor ve hayırlı olsun diyoruz. Elbistan Devlet Hastanesi’nin B1 rolünden A2 statüsüne yükselmesi ile yeni açılan yan dal branşlardaki PDC’lerin de Elbistan halkımıza ve Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin, hem akademik anlamda hem de hizmet noktasında yükselişinin temelinin atıldığını vurgulayan Öksüz, “Çocuk ergen ruh sağlığı, kalp damar cerrahi, endokrin ve metabolizma uzmanı ve gastroenteroloji yan dal uzmanlığı PDC’sinde bugün itibariyle Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılmıştır. Yeni dönemde hem akademisyen hocamız hem de yan dalları ile Elbistan Devlet Hastanesi’nin akademik anlamda da Kahramanmaraş’a kuzeyde bir Necip Fazıl Şehir Hastanesi gibi A2 rolünde güçlü bir hastanenin yükselişinin temeli atılmış bulunmaktadır. Bundan sonra hem klinik anlamda hem de sevklerin azalması anlamında ve verilen hizmet kalitesi anlamında Maraş’a büyük katkılar yapacağını düşünüyoruz. Elbistan Devlet Hastanemiz için büyük çaba gösteren Sayın bakanımıza, Sayın Mahir Ünal’a ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ise, Kahramanmaraş’a geliş gidiş yapmayacağını ve ilçede kalacağını belirterek konuşmasına başladı.

Hastanenin idari işlerinden arta kalan zamanlarda uzmanlık dalı olan kalp damar cerrahisi alanında poliklinik yapmayı da planladığını ifade eden Başhekim Yasım, Elbistan Devlet Hastanesi’nin hizmet kalitesini daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Prof. Dr. Alptekin Yasım, şunları söyledi:

“Gidiş geliş yaparak idari bir hizmeti sürdürmek çok zor. Bunun için devamlı burada olacağım. Öncelikle hastanemizin sistemini tanıyıp düzeltilmesi gereken noktaları belirleyerek gidereceğiz. Yeni bir ekibimiz var. Bu ekiple hastanenin daha iyi hizmet edebilmesi, sevklerin en aza indirilebilmesi için çalışacağız. Bölge, büyük bir hinterlanda sahip. Hastanemizin fiziki imkanları da gayet iyi. Hizmet bakımından da daha iyi gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Kalp damar cerrahisinin yeni kadrosu açıldı. Kadro dolana kadar başhekimlikten fırsat bulduğum sürece poliklinik yapmaya çalışacağım. Yeni kalp damar cerrahı geldikten sonra polikliniği o arkadaşımız üzerine alacaktır. Bizim buradaki asıl amacımız bir anjiyo ünitesi ve kalp damar cerrahisi merkezi kurabilmek. Sağlık Bakanlığı’nın yeni isimlendirmesi ile ‘Kalp Merkezi’ kurmayı düşünüyoruz. Burası, merkezlere 1.5-2 saatlik uzaklıkta. Özellikle kalp krizi geçiren hastaların sevkinde büyük sıkıntı oluyor. Bunlara hemen müdahale edilmesi için bir anjiyo ünitesi ve kalp damar cerrahisi ünitesi kurulması elzem bir konu. Bunun için de bakanlıktan ruhsatının alınması gerekiyor. Özelliği olan yeni yan dal uzmanlarımız geliyor. Nefrolog gibi yan dalları da eklemek istiyoruz. Yanık ünitesini geliştirmek istiyoruz. Yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırmak ve yatak sayısını yükseltmek gibi hedeflerimiz de olacak.”

Prof. Dr. Alptekin Yasım kimdir?