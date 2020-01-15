Başhekim Yasım, kalp damar cerrahisi polikliniğine başladı

Haftada 1 gün poliklinik hizmeti sunacak olan Başhekim Yasım, ayrıca bu alandaki ameliyatları da gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı iken Elbistan Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım, kalp damar cerrahisi polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Sadece Çarşamba günleri poliklinik yapacağını belirten Başhekim Yasım, “Kalp damar cerrahisi polikliniğinde haftada bir gün olarak hizmet vermeye başladık. Biz bu poliklinikte daha çok damar hastalığı olanlara hitap edeceğiz. Varis ve diğer damar hastalığı şikayeti olanlara hitap edeceğiz. Yine kalp ameliyatı olması gereken hastalarla da ilgileneceğiz. Burada bir yanlış algı var. Göğüs ağrısı olan hastalar da sık geliyor. Aslında o hastaların ilk planda kardiyoloji polikliniğine başvurması ve oradan bize yönlendirilmeleri gerekiyor” dedi.

Başhekim Yasım, “Ağırlıklı olarak şuanda varis ile bacak ve kol damarlarında problem olan hastalara Çarşamba günleri öğleye kadar poliklinik yapıyoruz. Öğleden sonra da sonuçları değerlendiriyoruz. Salı günleri de varis hastalarına ameliyat ya da yapıştırıcı ve radyo frekansı gibi ayaktan tedavisini yapacağız” bilgilerini aktardı.