Başhekim Yardımcısı Koska, çalışma arkadaşlarına mektupla seslendi

Mektubundaki duygu dolu cümlelerle koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için görevi başında olan meslektaşlarının motosivasyonlarını yüksek tutmaya çalışan Koska, “Nasıl ki savaşta mücadele eden askerlerimiz birer kahramansa bizler de şuan ülkemiz için birer sağlık kahramanıyız” ifadelerini kullandı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin bu zorlu süreçte tek yürek olduğunu dile getiren Başhekim Yardımcısı Safinur Koska, mektubunda şu cümlelere yer verdi:

“Dünyayı saran ve ülkemizde de görülen Covid-19 enfeksiyonu nedeni ile ülkemiz zor günler yaşamaya başlamıştır. Bu bir nevi virüsle savaştır. Bu virüsle savaşmak en başta biz hastane çalışanlarının görevidir. Nasıl ki savaşta mücadele eden askerlerimiz birer kahramansa bizler de şuanda ülkemiz için birer sağlık kahramanıyız. Bizler ancak bu savaşı el ele ve birlik-beraberlikle kazanabiliriz. Artık hepimizin tek bir görevi var ve biz sizi hep düşünüyoruz. Moralimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutalım. Lütfen ufak tefek konuları sorun edip motivasyonunuzu düşürmeyin Elbistan Devlet Hastanesi olarak artık tek yüreğiz. Hep birlikte hangi görev verilirse yapacağız. Gerekirse gece gündüz çalışacağız ve ülkemizi bu salgından kurtaracağız. Sabrımızı ve anlayışımızı en yüksek seviyede tutalım. Birbirimize güç ve moral verelim.

Bu salgından kurtulunca her birinizin bunda payı olduğu için kendinizle gurur duyacaksınız. Çocuklarınıza ve torunlarınıza kahramanlık hikayelerinizi anlatacaksınız. Biz e hastane olarak kutlamalar yapacağız inşallah. O günü hep birlikte hayal edelim.”