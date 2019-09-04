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Başhekim Türk, görevinden istifa etti

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk, yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başhekim Türk, görevinden istifa etti
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Türk, istifa nedenini ise, Elbistan Devlet Hastanesi’nin A2 statüsüne yükseltilmesinden dolayı başhekimlik görevini profesör veya doçent akademisyenin üstlenmesinin gerekliliği olarak ifade etti.

 2018 yılı şubat ayında başladığı başhekimlik görevi boyunca Elbistan Devlet Hastanesi’ne birçok kazanım sağlandığını belirten Türk, “Yaklaşık 1.5 yıllık görev süremde hastanemize üroloji bölümü taş kırma ünitesi, yanık ünitesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesi 2.seviye, erişkin yoğun bakım 3.seviye, psikiyatri servisi, fizik tedavi ünitesi, toplum ruh sağlığı merkezi, hacamat polikliniği, hastanenin tüm zemininin fayansla değiştirilmesi ve hastanemizin B statüsünden A2 statüsüne geçirilmesi gibi birçok önemli kazanımlar sağlanmıştır. Elbistan Devlet Hastanesi’nin A2 hastane statüsüne yükselmesi sürecinde idari ve siyasi olarak katkıda bulunan tüm büyüklerimize saygılarımızı bir borç biliriz. Özellikle A2 statüsüne geçiş konusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal beyefendiye minnet duygularımızı iletiriz” dedi.

Türk, “Hastanemizin, ilçe hastanesi statüsünden A2 il devlet hastanesi statüsüne yükselmesi nedeni ile başhekimlik görevini profesör veya doçent akademisyen bir hocamızın üstleneceğinden görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Başhekimlik görevine atanacak saygıdeğer hocamıza şimdiden başarılar diliyorum. Hastanemize daha iyi hizmetler sınacağına en kalbi duygularımla inanarak, Elbistan’ımız için hep beraber çalışacağımızın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

 


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